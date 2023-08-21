В Нарыне задержаны чиновники за дачу взятки сотруднику ГКНБ

За дачу сотруднику ГКНБ взятки в крупном размере с поличным задержаны глава Сары-Булакского айылного аймака и заместитель главы Кара-Сууйского айылного аймака Кочкорского района. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, а ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, 16 августа 2023 при даче взятки в сумме 125 тыс. сомов за уклонение от уголовной ответственности сотруднику ГКНБ задержаны глава Сары-Булакского айылного аймака Кочкорского района Нарынской области С.М.Т. и заместитель главы Кара-Сууйского айылного аймака Кочкорского района М.К.С.

Так, указанные лица проходили в рамках досудебного производства, зарегистрированного в АИС ЖУИ по факту незаконной выдачи земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов на территории Кара-Сууйского айылного аймака Кочкорского района. В тот же день задержанные лица водворены в ИВС СИЗО УВД Нарынской области.

В настоящее время проводятся комплекс следственно-оперативных мероприятий по привлечению к уголовной ответственности иных лиц, имеющих отношение к незаконной выдаче земельных участков.