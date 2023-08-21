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В Кыргызстане будет построен крупный государственный центр обработки данных

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Министерство цифрового развития КР в ближайшее время планирует построить крупный государственный центр обработки данных. Это проект национального масштаба. Об этом на своей странице в соцсети заявил глава ведомства Талантбек Иманов.

"Мы все понимаем, что в век развития цифровизации поток информации, необходимой для взаимодействия и обмена данными между государственными органами, ежедневно увеличиваются. Становимся свидетелями, как происходит быстрое развитие инновационных видов связи.

Постоянно растет информация, которую необходимо обрабатывать и анализировать, быстро увеличивается количество используемых автоматизированных информационных систем, возникает необходимость централизовать обработку данных в ЦОДАХ.

Строительство ГЦОД нам необходим. Он позволит обеспечить потребности государственных органов в информационных ресурсах, создаст качественную новую IT – инфраструктуру, заложит фундамент для последующего развития информационных систем и реализации планов по цифровизации.

Развитие облачных технологий даст возможность эффективного управления ресурсами и ЦОД должны соответствовать международным стандартам, и в первую очередь – по вопросу безопасности", - заявил глава МЦР.


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URL: https://www.vb.kg/431787
Теги:
Кыргызстан
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