Погода
$ 87.90 - 88.30
€ 95.20 - 96.20

Минприроды призывает подержать политику перехода к "зеленой" экономике

150  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В условиях усиления экологических проблем, таких как смог и изменение климата, Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР выступает с призывом к активному участию населения и представителей экономических секторов страны в процессе перехода к "зеленой" экономике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"С целью улучшения экологической обстановки в городах с высокой концентрацией населения и автотранспорта, а также для успешной адаптации к изменению климата, Минприроды предлагает активно осуществлять переход к использованию "зеленых" источников энергии.

Одними из ключевых источников "производства зеленой возобновляемой энергии" являются гидроэнергетика, энергия земли, переработка биомассы, фотоэлектрическая и ветровая энергия. Эти технологии способствуют снижению выбросов вредных веществ и оказанию позитивного влияния на окружающую среду.

Минприроды КР призывает граждан, предпринимателей и организации принять активное участие в "зеленом" движении и поддержать политику перехода к "зеленой" экономике, чтобы обеспечить чистоту воздуха, улучшить качество жизни и способствовать устойчивому развитию республики", - говорится в заявлении Минприроды.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/431789
Теги:
Минприродресурсов, Кыргызстан, зеленая экономика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  