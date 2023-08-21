Минприроды призывает подержать политику перехода к "зеленой" экономике

В условиях усиления экологических проблем, таких как смог и изменение климата, Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора КР выступает с призывом к активному участию населения и представителей экономических секторов страны в процессе перехода к "зеленой" экономике. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"С целью улучшения экологической обстановки в городах с высокой концентрацией населения и автотранспорта, а также для успешной адаптации к изменению климата, Минприроды предлагает активно осуществлять переход к использованию "зеленых" источников энергии.

Одними из ключевых источников "производства зеленой возобновляемой энергии" являются гидроэнергетика, энергия земли, переработка биомассы, фотоэлектрическая и ветровая энергия. Эти технологии способствуют снижению выбросов вредных веществ и оказанию позитивного влияния на окружающую среду.

Минприроды КР призывает граждан, предпринимателей и организации принять активное участие в "зеленом" движении и поддержать политику перехода к "зеленой" экономике, чтобы обеспечить чистоту воздуха, улучшить качество жизни и способствовать устойчивому развитию республики", - говорится в заявлении Минприроды.