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Кыргызстанцы могут самостоятельно рассчитать налог на имущество и транспорт

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Граждане могут самостоятельно определить размер налога на недвижимость и транспорт, используя электронный калькулятор на сайте Calculator.salyk.kg. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

Процесс расчета сведен к нескольким простым шагам: открыть соответствующую ссылку на странице, ввести необходимые данные по имуществу и нажать кнопку "рассчитать налог". Программа автоматически выдаст сумму налога, подлежащую к уплате.

Если гражданину потребуется помощь или возникнут затруднения при расчете суммы налога, он может обратиться в местный налоговый орган, где ему предоставят подробную консультацию.

Напомним, что до 1 сентября необходимо оплатить налог налога на транспортные средства, жилые дома, квартиры, а также придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки.

Для удобства имеются различные способы оплаты: кассы банков, почтовые отделения, платежные и POS-терминалы, интернет-банкинг, мобильные платежи и платежные карты.

Более подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также по номеру 116 или на сайте www.sti.gov.kg.


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URL: https://www.vb.kg/431792
Теги:
ГНС, налоги, транспорт, Кыргызстан
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