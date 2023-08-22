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Ветераны Кыргызстана начали подготовку к 80-летию Великой Победы

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- Нина Ничипорова
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Память – это конкретные действия. Как это реализуется на практике, рассказал в интервью vb.kg председатель Республиканского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов и тружеников тыла, известный не только в Кыргызстане, но и в странах СНГ военный аналитик и политолог Токтогул Какчекеев.

- Ветераны Кыргызстана вместе с ветеранскими организациями стран СНГ начали подготовку к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Это наша общая Победа. Тогда плечом к плечу с русскими солдатами героически сражались бойцы всех советских республик, ставших ныне суверенными государствами. И мы должны также сообща сохранить память и отстоять Победу, добытую нашими отцами и дедами.

Об этом всенародном подвиге, слава Богу, не забывают в нашей стране, в том числе благодаря, на мой взгляд, верно проводимой идеологической работе. Наш госсекретарь Суйунбек Касмамбетов очень хорошо разбирается в истории и обращает внимание общества на такие моменты, которые наиболее актуальны на данный период, призывает народ помнить и чтить своих героев, извлекать уроки из истории, поддерживает ветеранов.

В этом году в честь Дня Победы мы провели вместе с Народным фронтом России, с представителями наших госорганов акцию "Огонь памяти". В прошлом году она прошла только в Бишкеке, а в этом помимо Бишкека еще и в Оше, Джалал-Абаде, Канте. В ней участвовали более четырех тысяч человек, и что радует – почтить память пришли много молодых людей. Наши гости воочию убедились, как в нашей республике на государственном уровне бережно хранится священная память о пережитом, как гордимся и чтим героев Великой Отечественной. И вообще, они открыли для себя Кыргызстан - красивую, гордую, трудолюбивую, талантливую, независимую страну, о чем с душевным волнением нам говорили. Разве не приятно такое слышать?

В этом году мы также побывали в тех местах, где жили дети, эвакуированные в те годы из Ленинграда, установили мемориальные доски, встречались с теми, кто принимал этих изможденных, испуганных ребятишек, ставших родными для сотен кыргызских семей, в которых они жили. Вместе с нами в этих - не могу сказать торжественных, скорее, в памятных мероприятиях, принимали участие представители Иссык-Кульской администрации, полномочный представитель президента страны.

Не сомневаюсь, что, став взрослыми, эти дети войны рассказали своим потомкам, что кыргызы, казахи, таджики, узбеки и другие народы бывшего Союза были одной многонациональной семьей, делились с ними последним. И чем больше проходит времени с тех пор, тем больше восхищаешься, каким был советский народ, каким был Союз.

Что касается подготовки к 80-летию Победы, то во всех наших филиалах – а они действуют в 28 городах, во всех областях и в 44 районах – уже есть проекты планов- программ. Кстати, на сегодня в нашей стране насчитывается более полумиллиона ветеранов. Это большая сила. Кроме того, поддерживаем связи с Международным союзом общественных организаций ветеранов (пенсионеров) стран СНГ, со многими ветеранскими организациями бывших союзных республик. Сейчас наши общие усилия направлены на то, чтобы достойно подготовиться и отметить поистине святой юбилей в истории народов СНГ - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне.

На каких вопросах акцентируется внимание программы?

- На одном из последних заседаний Координационного совета Международного союза ветеранов, на котором я рассказал о работе нашего совета, как раз шла речь о подготовке к юбилею Победы.

В документе прописано, что на ветеранов стран СНГ и других независимых государств возлагается огромная ответственность, частности проводить глубокую, содержательную работу по сохранению памяти о Великой Отечественной войне, противодействию фальсификациям ее истории. А также участвовать в патриотических мероприятиях, разъяснять подрастающему поколению истинную суть событий минувшей войны, говорить о решающей роли Советского Союза в победе над фашистской Германией. А также говорится о социальной и правовой защите участников и инвалидов Великой Отечественной войны, боевых действий, воинов-интернационалистов, всех ветеранов.

Ветеранское сообщество является ныне активной силой, влияющей на формирование общественного мнения и его вклад в укрепление межнационального согласия и дружбы народов, в духовно- нравственное воспитание молодежи большой. И в этой связи

мы надеемся на встречу с президентом страны. Такой разговор, думаю, назрел. Нашему ветеранскому сообществу нужна не только материальная поддержка от государства, мы хотим вместе с президентом на таких встречах определять конкретные направления в идеологической работе. Как это делается, например, в Беларуси. Мы, конечно, и сами стараемся усилить и разнообразить героико-патриотическое, культурно-нравственное воспитание молодежи. У нас за плечами богатый жизненный опыт, высокий профессионализм и безграничная преданность своей Родине – Кыргызстану. Но поддержка и заинтересованность главы государства крайне необходима.

Токтогул Какчекеевич, вы прямо прирожденный организатор, все задачи по-военному четкие, конкретные.

- Профессия у меня такая (смеется). Я ведь окончил Высшее политическое училище в Санкт-Петербурге в 1973 году. Недавно вернулся с юбилейной встречи выпускников училища – 50 лет назад состоялся первый выпуск офицеров – политработников для войск и органов внутренних дел. Я был в их числе. Какой искренней, волнующей была встреча! И, несмотря на то, что мы живем сейчас в разных государствах, мы были и остаемся вместе, да иначе никак и нельзя, потому что воспитаны в духе интернационализма, на героических примерах.

Достаточно вспомнить, как принимали присягу, а принимали мы ее в том месте, где была прорвана блокада Ленинграда. Один из полковников сказал, что на лекциях он рассказывал нам о той страшной войне, но чтобы это еще и почувствовать, предложил

взять саперные лопаты и выкопать углубление хотя бы на глубину одного квадратного метра. Мы прокопали чуть более полуметра и собрали килограммов 20 осколков от снарядов, пуль. И каждый из нас представил, под каким шквалом огня была прорвана

блокада.

Сколько там полегло наших солдат всех национальностей! Как после этого стереть такое из памяти народа? Это никогда и никому не удастся. Да мы и не позволим забыть о том, что именно все вместе, пойдя на невероятные усилия и неисчислимые жертвы, разгромили

фашистскую Германию. И теперь вместе празднуем и будем праздновать поистине святой юбилей – 80-летие Великой Победы. Священная память о пережитом объединяет нас, ибо мы сильны, когда вместе.

Говорят, что, зная ваш такой патриотический настрой и профессиональный подход, вас пригласили преподавать в Военной академии Нацгвардии России…

- Да, я получил такое предложение. Там открыли военно-политический факультет. Пришло приглашение и из Высшего командного военного училища. Честно сказать, для меня это было неожиданно. Но, думаю, я и на родине не буду сидеть сложа руки, впереди у нас много интересных и нужных дел.


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URL: https://www.vb.kg/431797
Теги:
ветераны, памятник, президент, СНГ, День Победы, Кыргызстан, война
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