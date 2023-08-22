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Президент Садыр Жапаров принял сенатора США Гэри Питерса

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 21 августа, принял сенатора США, председателя Сенатского комитета по национальной безопасности и правительственным делам Гэри Питерса, прибывшего в Кыргызстан с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба президента.

По ее данным, состоялся обмен мнениями о расширении политического и экономического партнерства Кыргызстана и США.

Приветствуя сенатора, глава государства отметил растущие политические отношения рабочего характера между двумя странами и укрепляющееся двустороннее взаимопонимание.

Он выразил надежду на то, что двусторонняя повестка, в центре которой безопасность, демократия и экономическое развитие, и впредь будет наполняться конкретным содержанием.

Кроме того, Президент Садыр Жапаров выразил уверенность в том, что визит сенатора в Кыргызстан придаст импульс активизации межпарламентского сотрудничества.

В свою очередь, сенатор США Гэри Питерс поблагодарил Садыра Жапарова за теплый прием и возможность обсудить вопросы межгосударственных отношений и сотрудничества между двумя странами.

Он отметил, что это его первый визит в Кыргызстан и выразил заинтересованность в развитии отношений и укреплении дружбы.

Гэри Питерс выразил готовность расширять сотрудничество по ряду направлений, представляющих взаимный интерес.

Стороны подтвердили готовность продолжить диалог по актуальным направлениям двустороннего взаимодействия.


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URL: https://www.vb.kg/431800
Теги:
Садыр Жапаров, США, Кыргызстан
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