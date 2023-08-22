Какое влияние оказывают онлайн казино на экономику и социум

Онлайн-казино становятся все более популярными в России, предоставляя игрокам возможность наслаждаться азартными играми из дома или смартфона

Существует большое количество скептиков, которые крайне негативно относятся к стремительно развивающейся сфере онлайн казино. По их мнению это направление несет в себе исключительно негативные последствия. Но, как показывает практика, такие утверждения являются беспочвенным и необоснованным.

В первую очередь необходимо отталкиваться от того, что азартные игры - это бизнес, который по масштабу своего развития превосходит многие сферы экономики. Его основная цель заключается не только в приумножении капитала, но и стимулировании разных социальных программ и прочих действиях, оказывающих положительное влияния на экономику конкретно взятой страны или определенного региона. К положительным фактором относятся:

Создание новых рабочих мест. Чем выше рейтинг заведения, чем больше у него охват аудитории, тем больше вакансий появляется на рынке труда. Онлайн гемблинг нельзя назвать направлением узкого формата, так как здесь могут реализовать свой потенциал разработчики, менеджеры, дизайнеры, маркетологи, юристы, сотрудники сферы IT и представители многих других профессий. Налоговые отчисления в бюджеты разных уровней. Легальные игорные дома являются крупными налогоплательщиками, которые ежегодно перечисляют крупные суммы в бюджеты разных уровней, а это в свою очередь является отменным стимулом для развития науки, медицины, культуры и многих других сфер жизнедеятельности человека. Инвестиционная привлекательность. В первую очередь речь идет о тех странах, где азартные игры разрешены на государственном уровне. Многие инвесторы считают сферу онлайн гемблинга максимально привлекательной и готовы вкладывать в нее солидные деньги. Туризм и отельно-ресторанный бизнес. Азарт не имеет границ, а потому немало любителей пощекотать себе нервы отправляются в те страны, где наряду с онлайн казино успешно функционируют наземные игорные клубы. В ходе таких поездок игроки не только делают ставки в клубах, но и знакомятся с местной культурой, проживают в отелях, питаются в местных кафе, ресторанах и тем самым стимулируют развитие местной экономики.

На постсоветском пространстве и во многих европейских странах одним из лидеров в сфере онлайн гемблинга является зеркало официального сайта Пин Ап казино Россия. Это молодое, но при этом лицензионное и амбициозное заведение, деятельность которого основана на принципах честности и прозрачности. Клуб предоставляет сотни рабочих мест, принимает участие в разных социальных программах, но при этом предупреждает своих клиентов о том, что азартные игры - это риск и к ним нужно относиться максимально ответственно.

В чем выражается негативное влияние игорных клубов на социум

Специфика функционирования современных игорных клубов такова, что кроме большого количества преимуществ, есть у них и негативные стороны. На практике, в качестве основных можно выделить такие отрицательные моменты:

Появление игровой зависимости. С этой проблемой преимущественно сталкиваются те юзеры, которые плохо понимают принципы работы и рассматривают ставки в онлайн казино в качестве основного вида заработка. Такой подход к игре способен создать серьезные социальные и финансовые проблемы не только для самого игрока, но и его окружения. Сложности, связанные с государственным регулированием. Во многих странах, например, Китае, Пакистане, Сингапуре, Норвегии, Греции азартные игры находятся под запретом. Правильное ли это решение местных властей? Скорее всего нет, так как нишу легальных клубов занимают нелицензионные заведения, которые не платят налоги, не принимают участие в социальных программах и нередко вводят в заблуждение своих клиентов. Проигрыш - это неотъемлемая часть игры. Каким бы опытным не был геймер, но проигрыш является одним из главных звеньев работы онлайн казино. Игрок не может все время выигрывать, у него обязательно будут случаться проигрыши. С большими проблемами сталкиваются те азартные люди, которые не могут вовремя остановиться, а потому уходят в глубокий минус со всеми вытекающими из этого последствиями.

Онлайн казино самостоятельно пытаются свести негативное влияние от своей деятельности на социум и с этой целью максимально детально информируют своих клиентов о проблемах, с которыми они могут столкнуться в процессе игры.

Каковы перспективы развития игорных клубов

Абсолютное большинство специалистов из сферы игорного бизнеса сходится во мнении, что у онлайн гемблинга большое будущее. Это напрямую связано с развитием современных технологий, массовой гаджетизацией общества и улучшением качества интернет-соединения. Кроме этого хорошие перспективы развития индустрии азартных игр связаны с:

Технологиями дополненной реальности. Благодаря им создаются интересные и увлекательные сценарии, которые позволяют привлечь новых юзеров и вызвать дополнительную заинтересованность у уже существующих. Расширение рынка. Можно с уверенностью говорить о том, что онлайн гемблинг уверенно завоевывает новые территории. Более того, многие страны, которые долгое время скептически относились к азартным играм, постепенно смягчают свою жесткую риторику, так как понимают, что такой вид деятельности способен оказать положительное влияния на экономику государства. Развитие партнерских программ. В первую очередь речь идет о сотрудничестве между разными медиа-платформами, заключении разных договоров, контрактов, проведении конференций и т.д.

Тем не менее, на данном этапе юзерам стоит отдавать предпочтение тем лицензионным площадкам, которые работают в правом поле и их деятельность не запрещена в конкретно взятой стране. В противном случае игроки могут столкнуться с проблемами финансового характера, например, при выводе выигрыша на свой счет.