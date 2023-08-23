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ГНС начнет штрафовать неплательщиков налога на транспорт и жилье

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Государственная налоговая служба Кыргызской Республики с сентября начнет проводить мероприятия по выявлению и штрафованию неплательщиков налога на транспортные средства, жилые дома, квартиры и приусадебные участки. Об этом сообщает пресс-служба ГНС КР.

В соответствии с законодательством, владельцы транспорта, жилья и земель, не успевшие оплатить налоги в установленные сроки, обязаны будут не только уплатить основную сумму налогового обязательства, но также административный штраф и пеню за каждый день просрочки.

Напомним, что 1 сентября истекает срок оплаты налога на транспортные средства, жилые дома, квартиры, а также придомовые, приусадебные и садово-огородные земельные участки.

За несвоевременную уплату налога физическим лицам грозит штраф в сумме 1000 сомов, юридическим лицам – 5 тысяч сомов. Пеня начисляется ежедневно в размере 0,09% от суммы налога.

Во избежание административной ответственности и начисления пени Налоговая служба призывает владельцев транспортных средств, жилого имущества и земельных наделов своевременно и полностью уплатить причитающиеся суммы налогов.

Подробную информацию можно получить в местных налоговых органах, а также по номеру 116 или на сайте www.sti.gov.kg.


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URL: https://www.vb.kg/431810
Теги:
ГНС, Кыргызстан
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