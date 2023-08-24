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В КР ФАО помогает создать единую базу водоемов и рыбных хозяйств

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- Светлана Лаптева
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В Департаменте рыбного хозяйства при Министерстве сельского хозяйства Кыргызской Республики прошла церемония передачи современного компьютерного оборудования для создания единой информационной цифровой и графической базы данных сектора аквакультуры и рыболовства Кыргызстана.

Данная техническая помощь была предоставлена Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО) в рамках проекта ФАО "Создание потенциала в интересах устойчивого управления рыболовством и аквакультурой в Центральной Азии, Азербайджане и Турции, FISHCap".

Проект FISHCap направлен на наращивание регионального потенциала для эффективного решения вопросов в области устойчивой эксплуатации, управления, защиты и развития пресноводных ресурсов для устойчивого производства рыбы в поддержку безопасности пищевых продуктов. Целевыми странами проекта являются: Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Турция, Туркменистан и Узбекистан. Проект был запущен в январе 2020 года и финансируется Турецкой Республикой.

Сегодняшняя церемония передачи оборудования – это важная веха в продолжающемся сотрудничестве ФАО ООН, стран доноров и Кабинета министров Кыргызстана.

"Водные продовольственные системы имеют решающее значение для обеспечения продовольственной безопасности и питания", – отметил в своей приветственной речи Куватбек Бапаев, старший советник по вопросам политики Представительства ФАО в Кыргызской Республики. "Рыбная отрасль является важнейшим ресурсом, поскольку способствует поддержанию благосостояния, жизни и источников средств к существованию очень большого числа людей".

ФАО совместно с партнерами содействует ответственному и устойчивому управлению водными продовольственными системами в целях улучшения производства, улучшения качества питания, улучшения состояния окружающей среды и улучшения качества жизни с соблюдением принципа "никто не должен остаться без внимания".

Для эффективного управления и устойчивого развития рыбного хозяйства Кыргызской Республики, ФАО оказала помощь в разработке Геоинформационной системы (ГИС), в рамках которой будет создана единая электронная база данных всех рыбохозяйственных водоемов и объектов аквакультуры страны.

Данная инициатива реализуется в сотрудничестве с Департаментом рыбного хозяйства и Государственным предприятием "Государственный проектный институт по землеустройству "Кыргызгипрозем" Службы земельных ресурсов Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики.

На первом этапе, на основе перечня водоемов и рыбохозяйствующих субъектов, зарегистрированных в Департаменте рыбного хозяйства, "Кыргызгипрозем" произвел работы по геоинформационному картографированию водоемов.

По данным Министерства сельского хозяйства, на начало текущего года в Кыргызстане было зарегистрировано 194 рыбных хозяйства и насчитывается свыше полутора тысяч прудов и водоемов.

По словам Эдиля Ниязова, директора Департамента рыбного хозяйства, за год производство рыбы в стране увеличилось в два раза. "В 2021 году производство товарной рыбы составило 10 тысяч 344,2 тонны, а в 2022-м уже 20 тысяч 729 тонн. Поэтому рыбное хозяйство имеет потенциал стать одним из ключевых секторов экономики, особенностью которого является самодостаточность", – отметил он.

Для того чтобы продолжить работу по цифровизации новых зарегистрированных хозяйств на устойчивой основе, ФАО передало Департаменту рыбного хозяйства компьютерную технику с программным обеспечением и GNSS приемник PrinCe i50.

Передаваемое сегодня цифровое оборудование представляет собой уникальный комплекс для геодезических съемок, который может быть использован, как базовая станция, и как мобильный приемник. С помощью него можно производить измерения, а также передавать полученные об объектах или участках данные на большие расстояния.

Роль рыбного хозяйства в экономике Кыргызстана и его регионов имеет стратегическое значение, не только обеспечивая продовольственную безопасность, но и решая социально-экономические вопросы.

Благодаря полученному оборудованию Геопортал Департамента рыбного хозяйства будет обновляться актуальными цифровыми данными о количестве рыбных хозяйств и водоёмов. Эта информация будет доступна и полезна, как государственным органам и органам местного самоуправления, так и потенциальным инвесторам, а также юридическим и физическим лицами, например для получения государственных услуг в сфере рыбного хозяйства в цифровом формате.


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URL: https://www.vb.kg/431816
Теги:
сельское хозяйство, Кыргызстан
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