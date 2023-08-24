Юные поисковики Кыргызстана вернулись из России

Поисковая группа из Кыргызстана "Память народа - Эл эстейт" приняла участие в юбилейной 10-й международной военно-исторической экспедиции "Западный фронт. Варшавское шоссе".

Именно в этой местности с 1942-го до весны 1943-го армии Западного фронта вели беспрерывные ожесточенные, кровопролитные бои с войсками немецкой группы армий "Центр" за стратегически важную магистраль.

Экспедиция проходила с 10 по 24 августа на территории Барятинского района Калужской области. Ее главная задача – привлечение молодежи к поисковой работе по увековечиванию памяти защитников Отечества, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Для подростков - участников экспедиции провели занятия по военной археологии, оформлению поисковой документации, работе с интернет-сайтом Всероссийского информационно-поискового центра. Ребята учились обращаться с металлодетектором и щупом, читать солдатские медальоны – и на практике применять полученные знания. Для всех, кто участвовал в экспедиции (а в этом году здесь собрались более 600 представителей поисковых объединений из 24 регионов России и семи стран СНГ и Балтии), проводились тематические круглые столы, викторины, творческие вечера с презентацией поисковых отрядов, демонстрировались художественные фильмы о войне.

В этом году поисковикам удалось найти останки шестидесяти с лишним красноармейцев, два солдатских медальона и подписную опасную бритву.

От Кыргызстана в Калужскую область ездили десять человек. Все они активно работали и, как всегда, делали все, чтобы вернуть домой как можно больше пропавших без вести на войне кыргызстанцев.