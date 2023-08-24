Жители Иссык-Куля смогут попасть на бесплатный прием урологов (обновлено)

19 сентября в Иссык-Кульской области стартует Неделя урологического здоровья, в рамках которой сотрудники, аспиранты и ординаторы кафедры урологии Кыргызско-Российского Славянского университета примут всех желающих на бесплатной основе. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

По ее данным, В Иссык-Кульском государственном университете им. К. Тыныстанова (г. Каракол) врачи проведут медицинские исследования (УЗИ внутренних органов, измерение артериального давления и индекса массы тела, анализ крови и др.) и окажут консультативную помощь нуждающимся.

Цели Недели урологического здоровья – пропаганда здорового образа жизни, профилактика заболеваний, передающихся половым путем, выявление урологических патологий, оказание медико-профилактической помощи населению Иссык-Кульской области, разработка рекомендаций по дальнейшему консервативному или хирургическому лечению в клиниках Бишкека.

Неделя урологического здоровья завершится 24 сентября.