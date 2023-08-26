ОБСЕ и МВД КР отметили 20-летие сотрудничества

В Бишкеке состоялась торжественная церемония, посвященная 20-летию сотрудничества МВД КР и Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в торжественной церемонии приняли участие первый заместитель министра внутренних дел Кыргызской Республики генерал-майор милиции Адылбек Бийбосунов, глава Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке, посол Алексей Рогов, учащиеся Республиканского учебного центра и личный состав Центрального аппарата МВД КР.

Первый заместитель министра внутренних дел Кыргызской Республики генерал-майор милиции Адылбек Бийбосунов в своем выступлении отметил: "За короткий, по историческим меркам период, проводится значимая, продуктивная, совместная работа в сфере совершенствования деятельности кыргызской милиции, в том числе нормативной правовой базы, регламентирующей работу органов внутренних дел. Именно тесное взаимодействие, современный подход, конструктивный диалог является ключевыми факторами эффективности двухсторонних усилий в борьбе с преступностью. Министерство высоко признательно Программному офису ОБСЕ в Бишкеке за поддержку в любых ситуациях и профессиональную работу".

В торжественной обстановке глава Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке, посол Алексей Рогов вручил ключи от автомобиля для передвижной приёмной милиции, оргтехнику и благодарственные сертификаты сотрудникам МВД Кыргызской Республики.

Алексей Рогов подчеркнул, что особое внимание уделяется оснащению территориальных подразделений органов внутренних дел материально-техническими ресурсами для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности, повышения эффективности работы, выполнения сервисных услуг. "Поскольку этот новый служебный автомобиль предназначен для удаленного районного отдела внутренних дел, я надеюсь, что он позволит вам оперативно выполнять задачи по снижению преступности и предотвращению правонарушений", - сказал Посол.

Руководство правоохранительного ведомства поблагодарило Программный офис ОБСЕ в Бишкек за эффективное, многолетнее сотрудничество, выразило уверенность, что партнерские отношения будут продолжаться и укрепляться. В завершение торжественного мероприятия представители Офиса награждены медалями и почетными грамотами МВД.