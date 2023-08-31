Учения миротворческих Сил ОДКБ пройдут в октябре в Кыргызстане, которые станут завершающим этапом комплексного учения "Боевое братство - 2023", сообщил ранее на брифинге начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров.

"На завершающем этапе совместной подготовки на территории Кыргызской Республики спланировано проведение совместного учения с миротворческими силами ОДКБ "Нерушимое братство - 2023". В ходе учения будут отработаны задачи постконфликтного урегулирования в кризисной зоне - проведение миротворческой операции с применением сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ, оказание гуманитарной помощи", - сказал Анатолий Сидоров.

По его словам, практические действия предусматривают выполнение следующих задач: действия подразделений миротворческих сил ОДКБ на блокпостах, фильтрационном пункте и выполнение совместных с МЧС задач на пункте приема пострадавших; действия подразделений миротворцев при сопровождении колонн и грузов, при блокировании и досмотре населенного пункта; сопровождение колонн и содействие МЧС в оказании гуманитарной помощи.

Первый этап учения "Боевое братство - 2023" пройдет с 1 по 6 сентября в Республике Беларусь на полигонах Брестский, Гожский, Домановский, Обуз-Лесновский, Чепелево и Лесище. В его рамках будут проведены совместные учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2023"; специальные учения с силами и средствами разведки "Поиск-2023"; специальные учения с силами и средствами материально-технического обеспечения войск (коллективных сил) ОДКБ "Эшелон-2023"; специальные учения с совместным формированием радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ "Барьер-2023".

От Кыргызстана в Беларуси принимают участие военнослужащие Минобороны, МВД и МЧС.