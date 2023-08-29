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В День независимости порядок в КР будут обеспечивать 11 тысяч милиционеров

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- Назгуль Абдыразакова
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С 30 августа по 1 сентября подразделения органов внутренних дел и внутренних войск МВД переходят на усиленный режим несения службы – повышенную степень боевой готовности. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в настоящее время на местах проводятся строевые смотры, проверяются ношение форменной одежды, наличие необходимых служебных документов и принадлежностей.

Кроме того, в каждом регионе закреплены ответственные руководители, а сотрудникам доводятся инструкции по выполнению служебных обязанностей, вежливому обращению с гражданами и соблюдения законности.

Отметим, что всего в обеспечении общественного порядка при проведении праздничных и культурных массовых мероприятий задействовано более 11 тысяч сотрудников органов внутренних дел.


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URL: https://www.vb.kg/431940
Теги:
День независимости, безопасность, Кыргызстан, милиция
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