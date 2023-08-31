Садыр Жапаров - создатель элитных академий для народа

29 августа президент КР торжественно открыл в Джалал-Абаде первую в Центральной Азии футбольную академию прославленного испанского клуба "Барселона". Скоро такая же академия появится и в Бишкеке, тогда джалал-абадская станет ее филиалом.

Футбол в Кыргызстане больше, чем просто футбол. Страна гордится своими большими и маленькими достижениями в этой увлекательной игре. Вряд ли будет преувеличением сказать, что каждый второй кыргызстанец – ее поклонник, независимо от возраста, национальности и рода занятий. Садыр Жапаров тоже футболист и фанат футбола (как и Камчыбек Ташиев). В стране то и дело строятся и открываются футбольные поля и даже академии футбола. Но выше Жапарова в этом смысле никто пока не прыгнул.

- Я думаю, что, построив эту академию, мы показываем детям, что можно трудиться и попасть в этот клуб и стать известным футболистом, - сказал на церемонии открытия президент "Барселоны" Жоан Лапорта.

Садыр Жапаров мог бы сказать то же самое. Он сам выходец из простого народа и лучше многих других знает, каково это – пробиваться в жизни без влиятельных родственников, без посторонней поддержки и опоры, опираясь только на собственные силы. Этим он выгодно отличается от своих предшественников: он – не небожитель. Он один из нас, человек от сохи, огромными усилиями добившийся всего, что сейчас имеет. Так же можно сказать и про генерала Ташиева. И оба они – хороший пример для каждого молодого кыргызстанца: неважно, где ты родился и сколько денег у твоих родителей. Если у тебя есть способности, воля к победе и желание учиться и работать – ты сможешь добиться многого.

Именно для того, чтобы в неиссякаемые возможности поверила наша молодежь, президент и открывает такие уникальные для Центральной Азии академии.

В ней будут обучаться футболисты от шести до 21 года. Учиться будут не только искусству футбола, но будут изучать и школьную программу. Юным спортсменов созданы все условия – и для тренировок, и для обучения, и для проживания. К услугам ребят – лучшие тренеры, лучшая методика…

Тут кое-кто из кыргызстанцев обязательно вспомнит про академию футбола, открытую тоже на юге, в Оше, в 2017 году тогдашним президентом Атамбаевым. Тоже, мол, переживал опальный Алмазбек Шаршенович за спортивное будущее страны и тоже связывал его с футболом. Есть ли разница? Чтобы ее понять, начнем с того, что в ошской академии дети до тринадцати лет обучаются на контрактной основе. Только после этого отбираются наиболее перспективные, и им светит послабление в оплате контракта. Судите сами, насколько широко открыты ворота в это заведение детям из небогатых семей.

А закончим тем, чем эта академия хвастается в соцсетях. Успехами во внутриреспубликанских футбольных турнирах. Это не идет ни в какое сравнение с академией "Барсы" в Джалал-Абаде и Бишкеке: для талантливых ребят руководство предоставляет 40 грантовых мест. И играть воспитанники будут на много уровней выше – в межакадемических турнирах "Барселоны" с перспективой попасть в состав испанского гранда.

Воспитанники академии обеспечиваются общежитием, будут учиться в классах, оснащенных всем необходимым, и тренироваться на полях, оборудованных по последнему слову футбольной индустрии.

- Сегодня мы сделали еще один большой шаг в развитии отечественного футбола, - такими словами открыл южную академию Садыр Жапаров. – В регионах нашей страны много талантливых спортсменов, которые откладывают все свои дела, когда дело касается футбола. Думаю, что число лучших игроков и тренеров увеличится благодаря академии, которая сегодня открылась.

Уверен, что открытие академии внесет особый вклад в пропаганду здорового образа жизни среди подростков и молодежи, проживающей в регионах, и она вырастит здоровое молодое поколение…

Президент не лукавит. Он действительно всей душой болеет за молодежь из глубинки, у которой до недавнего времени не было возможности серьезно заняться своим развитием и воплотить в жизнь свои мечты. Попробуй приехать из отдаленного села в город, решить вопрос проживания и устроиться в хорошую спортивную секцию – даже если у тебя задатки талантливого футболиста. Открывшаяся в Джалал-Абаде и строящаяся в Бишкеке академии дают каждому шанс стать успешным и знаменитым. В крайнем случае – закалиться физически и уберечься от вредных привычек.

Президент Жапаров не рисуется и не пиарится. И в страну он приглашает не тех, с кем рядом приятно попозировать на фото. Его интересуют не высокопоставленные персоны, которые взамен крепкого делового рукопожатия могут царственно похлопать его по плечу. Он привлекает реальных инвесторов, готовых без лишней рекламы вкладываться в развитие Кыргызстана, особенно – в молодое поколение.

С искренней заботой о молодых выходцах из простого народа Садыр Жапаров открыл и лицей "Акылман" в Чолпон-Ате. Сюда тоже будут съезжаться одаренные дети из всех регионов Кыргызстана. И для них тоже созданы все условия: бесплатное проживание и питание, конкурсный отбор преподавателей, возможность углубленного изучения английского языка, химии, физики, биологии…

И снова некоторые граждане пожимают плечами: еще при Акаеве, дескать, тоже поддерживали одаренных детей из разных уголков страны. Майрам Дуйшеновна со своим благотворительным фондом "Мээрим" тоже заботилась, чтобы маленькие кыргызстанцы получали качественное образование и развивали свои таланты.

В этом месте следует напомнить, что потом в отношении этого фонда Генпрокуратура возбудила более тридцати уголовных дел с причиненным ущербом более 60 млн сомов. "Мээрим" создавался, по большому счету, с одной целью… И эта цель – отнюдь не дать жизненный старт детям из народа.

Что греха таить, образованием "простолюдинов" в Кыргызской Республике тридцать с лишним лет никто особо не занимался. Если и занимались, то исключительно обучением в элитных заведениях "элитных" детей из "элитных" семей за "элитные" деньги. А кое-кто из президентов (например, Сооронбай Жээнбеков) вообще считал, что хорошая школа в жизни человека – не главное.

Жапаров идет совершенно другим путем. Прекрасно помня, каким тернистым и извилистым был путь его собственный – старается по максимуму упростить задачу жизненного становления каждому ребенку и подростку, который по-настоящему стремится к успешному будущему.