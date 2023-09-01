Российский проект по строительству "супершкол" стартует в Кыргызстане

1 сентября в Кыргызстане начнется строительство первых трех из девяти "супершкол", финансируемое Российской Федерацией. Об этом 29 августа на Республиканской августовской конференции учителей рассказал заместитель председателя кабинета министров Эдиль Байсалов.

Старт строительству первой очереди школ с обучением на русском языке в городах Бишкек, Баткен и Каракол в День знаний дадут Владимир Путин и Садыр Жапаров. По словам Байсалова, в церемонии закладки капсулы одной из школ примет личное участие президент Кыргызстана, ожидается, что российский президент примет участие в церемонии по видеосвязи.

Напомним, соглашение о постройке девяти новых школ в Кыргызстане было подписано по итогам заседания Межправительственной кыргызско-российской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству. Документом предусматривалось поэтапное строительство во всех областях и городах Бишкек и Ош девяти совместных кыргызско-российских общеобразовательных организаций. Их проектная мощность составит 1 224 ученических мест.

На сегодня КР уже определила территории для новых образовательных объектов. "Супершколы" возведут в Бишкеке, Караколе, Таласе, Джалал-Абаде, Оше, Баткене, в селах "Прогресс" Узгенского района и "Кенеш" Нарынской области, а также в Новопавловке. В каждом населенном пункте под учебные комплексы Кыргызстан выделяет от 3 гектаров земли, для полноценного устройства дополнительных объектов.

Строительство начнется 2023 году и продлится 3 года. Таким образом власти планируют сдавать по три образовательных объекта в год. Причем, поскольку реализовывать проекты будут кыргызские строительные компании, то получается, что Россия инвестирует не только в образование, но и в экономику республики.

Весь проект обойдется России более чем в $500 млн. Для сравнения этот составляет 13,4% от доходов республиканского бюджета Кыргызстана в 2023 году. То есть, мы можем с уверенностью говорить, что без поддержки стратегического партнера наша республика не смогла бы себе позволить строительство подобных школ.

Ожидается, что "начинка" образовательных учреждений будет самая современная и продвинутая, как и полагается для "супершкол". Как ранее заявлял СМИ заместитель министра просвещения Российской Федерации Денис Грибов, "это будут лучшие общеобразовательные комплексы, которые когда-либо реализовывались в Кыргызстане". Они будут включать в себя широкую инфраструктуру: два бассейна, два спортивных зала, конференц-зал на 600 мест.

"В каждой школе будет по 68 класс-комплектов для проведения уроков с учетом оснащения их самым технологичным образовательным оборудованием, которое существует сегодня", - подчеркивал российский чиновник.

По его словам, большая часть преподавателей для этих школ будет отбираться на конкурсной основе в России. Педагоги из Кыргызстана будут работать с предметами, входящими в национальный компонент и преподаваемыми на кыргызском языке - это родной язык, литература и история КР.

Преподавание будет вестись, согласно образовательным стандартам двух стран. При успешном завершении обучения выпускникам будут выдаваться аттестаты двух образцов - Кыргызстана и России. Это позволит им свободно поступать в российские вузы без всяких квот. Для этого нужно будет, как и всем выпускникам российских школ лишь успешно сдать ЕГЭ.

Львиная доля расходов по содержанию, эксплуатации и функционированию школ ляжет на российский бюджет. В рамках соглашения обязательство кыргызской стороны - это эксплуатационные и коммунальные расходы. Однако содержание и ремонт будут обязанностью российской стороны, как и большая часть расходов на образовательный процесс. Кыргызстан будет финансировать только ту часть, которая касается преподавания по национальному компоненту.

Проект строительства "супершкол" - это неоценимая помощь России для нашей страны, где с каждым годом растет количество учеников, но критически не хватает современных школ. Особенно в регионах.

Кроме того, это частично снимет вопрос нехватки учителей-предметников, которые преподавали бы на русском языке. Несмотря на то, что кыргызстанцы хотят обучать своих детей языку Пушкина, в вузах страны фактически не готовят соответствующих специалистов. Исключение составляют Ошский государственный университет и Кыргызско-Российский Славянский университет, которые не способны обеспечить потребности республики в русскоговорящих педагогах. Поэтому даже в школах с русским языком обучения предметники нередко переходят на кыргызский язык.

Поскольку Россия остается крупнейшим торгово-экономическим партнером и внешним рынком труда для нашей страны, владение русским языком и образование, соответствующее российским стандартам, даст нашим гражданам более широкие возможности: как претендовать на высокооплачиваемые должности в российских компаниях, так и трудоустраиваться в зарубежные, в том числе западные, фирмы, которые ищут квалифицированных русскоговорящих специалистов.

Обучение на русском языке, в российских "супершколах" даст нашей молодежи уникальный шанс оставаться в едином цивилизационном пространстве с Россией – нашим стратегическим союзником, получать бесплатное качественное высшее образование, развиваться в качестве специалистов международного уровня.

Философ, аналитик, кандидат исторических наук, профессор, заведующая кафедрой "Международные отношения и право" Дипакадемии МИД Айнур Джоробекова считает, что хорошо даже не то, что в КР появятся дополнительные школы с русским языком обучения, а уже то, что они, в принципе, будут новыми, современными, светскими.

"Речь идет даже не о том, с каким языком обучения будет школа. Разве дело в языке обучения? Важно, что это [строится] для детей, причем на безвозмездной основе. Речь на самом деле идет о такой социальной проблеме, как полностью оборудованная, современная школа. Пока мы испытываем трудности, чтобы строить такие школы самим. Так что, конечно, любое новое учебное заведение - это благодать для нашей страны, это хорошо для детей, поскольку дает им возможность получить качественное образование", - говорит она.

Ученики, которые будут учиться в школах, построенных Россией, получат не только обширные академические знания, но и глубокое понимание культурного наследия и систем ценностей обоих государств. А это очень важно, поскольку для того, чтобы между странами были по-настоящему крепкие экономические и политические связи, чиновникам, руководителям бизнеса, промышленникам, которыми в будущем станут выпускники российских школ в КР, необходимо понимать культуру, специфику народа дружественного государства.