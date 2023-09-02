Минобразования и ЮНИСЕФ проведут повышение квалификации для 10 тыс учителей

Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров при Министерстве образования и науки КР и ЮНИСЕФ запустили курсы по повышению квалификации 10 тысяч учителей, чтобы улучшить качество образования в 460 школах.

Новый онлайн-курс разработан Республиканским институтом повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров при Министерстве образования и науки КР при поддержке ЮНИСЕФ. Ожидается что до конца 2023–2024 учебного года он охватит 10 тысяч учителей старших классов в 460 государственных школах по всей стране.

В рамках программы "Формирование и оценивание функциональной грамотности учащихся" преподаватели 5–11 классов будут изучать методические подходы, приемы и технологии для поддержания обучения старшеклассников. Эти универсальные методики подходят для всех учителей независимо от их предмета и специализации.

"Главная особенность этого курса – командное обучение и укрепление связей между преподавателями разных предметов. Надеюсь, что благодаря совместной работе в процессе прохождения курса, участники смогут делиться опытом и обогащать друг друга", - отметила директор института Жунушалиева Калыйбубу.

Учителям будут помогать менторы – 50 тренеров, которые прошли специальное обучение при поддержке ЮНИСЕФ. Они будут давать обратную связь и оценивать работу по разным заданиям.

Курсы будут проходить на основе онлайн платформы "Мугалим".

Все участники, которые успешно завершили курсы, получат официальные сертификаты Республиканского института повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров при Министерстве образования и науки КР.

Целевые школы были определены Министерством образования и науки как стратегические точки для расширения цифрового обучения и улучшения навыков счета и грамотности учащихся.

Обучение проводится в рамках проекта ЮНИСЕФ "Качественное образование для детей пострадавших из-за закрытия школ во время ковид-19", который финансируется Правительством Японии. Главная цель проекта – обеспечить качественное образования детей и смягчить эффект карантина COVID-19 на систему образования.