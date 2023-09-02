"Народ плевать хотел, что целая область Кыргызстана будет рожать в поле"

Патологоанатом Валентина Пахман высказалась в соцсетях о ситуации в Каракольском роддоме, незаконном увольнении врача и ситуации в обществе Кыргызстана:

"В стране случилось два события. Первое - в Каракольском областном родильном доме врачи при родах сломали ключицу ребенку. Ребенок жив. Мать жива. Все хорошо. Здесь отдельно надо сказать, и каждый врач это знает, что перелом ключицы - специальный, вынужденный прием при родовспоможении, который считается нормой, и даже желательным приемом при неправильном выставлении в половые пути плода, при наличии крупного плода и при узком тазе матери,

Ключица у новорожденного после фиксации зарастает за неделю. Но зато плод жив, мать жива и нет критических разрывов промежности, которые могут "инвалидизировать" женщину на всю жизнь. Этот прием родовспоможения описан в учебниках акушерства, поэтому каждый кто учился в институте это знает.

Но ... Этого не знает наше население.

И вот в Каракольском областном родильном доме разразился очередной скандал - отец ребенка снял гневное видео, с требованием наказать врача, сломавшего ключицу его новорожденного младенца.

Народный гнев привел к тому, что врача уволили. Может, на врача завели, как водится, уголовное дело. Но не это главное. А то, что теперь в Каракольском ОБЛАСТНОМ родильном доме осталось два врача и три ординатора.

Ординаторы - это вчерашние студенты. Они не умеют оперировать, они не умеют делать никаких пока манипуляций, они не отличают тяжёлых осложнений беременности от лёгких. Они пока учатся. А значит, если смотреть правде в лицо, в областном роддоме после планового перелома ключицы новорожденному, прописанному в учебниках, осталось два врача.

Областной родильный дом обслуживает всю область. Значит, на всю область осталось два полноценных врача акушер гинеколога. То есть, - никого. Два врача обслуживать круглосуточно область не смогут.

Вторая новость - в Кыргызстане министерство культуры запрещает TikTok.

А теперь угадайте, от какой новости сильно заволновались на ФБ наши граждане? О чем трубят? О чем переживают, бьют в колокола и орут о конце цивилизации в стране? Думаете, что в стране уже нет врачей? Если вы вдруг так подумали, вы идиот....

Хотя.... Я уверена, есть адекватные люди без розовых очков, которые так не подумали. Конечно, мои подписчики знают цену населению под названием - народ. Но наш народ плевать хотел, что целая область страны скоро будет рожать в поле. В этом ухода от цивилизации они не видят. TikTok – вот, что беспокоит их умы.

Целая область страны на грани катастрофы! А все потому что в TikTok неграмотный человек выложил свое "ценное" мнение по поводу правильного ведения родов. И народ, который переживает о TikTok, его поддержал.

И я вам так скажу - в нашей стране пора запретить не только эту соцсеть. Всё! Потому что для нормальных людей интернет это источник знаний, а для ненормальных - возможность делиться своей глупостью и распространять ее как вирус. Если интернет способен убить родовспоможение в области, значит в ж… этот Интернет. Ничего умного и полезного он нашему народу не принесет. Рубите!".

Единственный вопрос – к Минздраву КР. Если подобные манипуляции о сломе ключицы для спасения роженицы описаны в учебники и имеют законные основания, за что и по какому праву была уволена врач роддома? А может, пригласить туда принимать роды того блогера, который нынешним летом сломал двери реанимации еще одного медучреждения нашей страны? Ведь, мнение народа (даже, порой неверное) в нашей стране уже ставится выше законов и здравого смысла.