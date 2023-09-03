Погода
$ 88.08 - 88.31
€ 94.57 - 95.57

В Санкт-Петербург открылось Генеральное консульство Кыргызской Республики

46  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

1-го сентября 2023 года в городе Санкт-Петербург открылось Генеральное консульство Кыргызской Республики

По сообщению пресс-службы МИД КР, с целью дальнейшего развития экономического и культурного-гуманитарного сотрудничества с российской стороной, а также создания благоприятных условий для пребывания граждан Кыргызской Республики на территории Российской Федерации 1-го сентября текущего года в городе Санкт-Петербург открылось Генеральное консульство Кыргызской Республики.

В консульский округ Генерального консульства включены территории Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей и г. Санкт-Петербург.

Граждане Кыргызской Республики, пребывающие в вышеперечисленном консульском округе, могут обращаться в Генеральное консульство для получения всех видов консульских услуг, установленных законодательством Кыргызской Республики.

Генеральное консульство расположено по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Верейская 9 (станции метро: Пушкинская и Технологический институт):

Телефон: +78124182422

Горячая линия: +78124182422

Электронная почта: kgstpetersburg@mfa.gov.kg.

Прием граждан осуществляется ежедневно в рабочие дни (понедельник-пятница), установленные Трудовым кодексом и законодательством Кыргызской Республики, с 09.00 до 13.00 ч. и с 14.00 до 18.00 ч.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432026
Теги:
посольство, Россия, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  