В Санкт-Петербург открылось Генеральное консульство Кыргызской Республики

1-го сентября 2023 года в городе Санкт-Петербург открылось Генеральное консульство Кыргызской Республики

По сообщению пресс-службы МИД КР, с целью дальнейшего развития экономического и культурного-гуманитарного сотрудничества с российской стороной, а также создания благоприятных условий для пребывания граждан Кыргызской Республики на территории Российской Федерации 1-го сентября текущего года в городе Санкт-Петербург открылось Генеральное консульство Кыргызской Республики.

В консульский округ Генерального консульства включены территории Республики Карелия, Республики Коми, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей и г. Санкт-Петербург.

Граждане Кыргызской Республики, пребывающие в вышеперечисленном консульском округе, могут обращаться в Генеральное консульство для получения всех видов консульских услуг, установленных законодательством Кыргызской Республики.

Генеральное консульство расположено по адресу: г. Санкт-Петербург, улица Верейская 9 (станции метро: Пушкинская и Технологический институт):

Телефон: +78124182422

Горячая линия: +78124182422

Электронная почта: kgstpetersburg@mfa.gov.kg.

Прием граждан осуществляется ежедневно в рабочие дни (понедельник-пятница), установленные Трудовым кодексом и законодательством Кыргызской Республики, с 09.00 до 13.00 ч. и с 14.00 до 18.00 ч.