Активист из США поблагодарил Садыра Жапарова за защиту семейных ценностей

Гражданский активист из США Марк Айзен, борющийся за традиционные семейные, национальные и религиозные ценности у себя в стране, поблагодарил президента КР Садыра Жапарова за проявленную политическую волю при подписании закона, направленного на запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом он сказал в своем видеообращении.

По его словам, данный закон является флагманом в международном праве, направленный на защиту детей в информационном пространстве.

Также он поздравил весь народ Кыргызстана за стойкость, героизм и защиту семейных ценностей.

"Да благословит Всевышний героический кыргызского народ, вставшего на защиту детей всего человечества!", - сказал Марк Айзен.