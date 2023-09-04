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Активист из США поблагодарил Садыра Жапарова за защиту семейных ценностей

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Гражданский активист из США Марк Айзен, борющийся за традиционные семейные, национальные и религиозные ценности у себя в стране, поблагодарил президента КР Садыра Жапарова за проявленную политическую волю при подписании закона, направленного на запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Об этом он сказал в своем видеообращении.

По его словам, данный закон является флагманом в международном праве, направленный на защиту детей в информационном пространстве.

Также он поздравил весь народ Кыргызстана за стойкость, героизм и защиту семейных ценностей.

"Да благословит Всевышний героический кыргызского народ, вставшего на защиту детей всего человечества!", - сказал Марк Айзен.


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URL: https://www.vb.kg/432032
Теги:
Садыр Жапаров, США, ЛГБТ, Кыргызстан, активисты
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