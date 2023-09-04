ГУОБДД: За неделю на территории КР выявлено 17749 нарушений ПДД

С 28 августа по 3 сентября 2023 года было выявлено 17749 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД .

из них:

-191 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;

-164 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;

-31 незаконное затемнение стекол автомобиля;

-625 за нарушения ПДД с участием пешеходов;

-2679 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;

-4 случаев Автохулиганство;

- 4216 случая превышения скоростного режима;

- 2 факта управления ТС с подложными ГРНЗ;

-кроме того, 9140 факта нарушения других правил дорожного движения:

-1098 автомобиля за нарушение правил дорожного движения были водворены на штрафную стоянку.