ГУОБДД: За неделю на территории КР выявлено 17749 нарушений ПДД

С 28 августа по 3 сентября 2023 года было выявлено 17749 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД .
из них:
-191 за управление транспортными средствами без соответствующих документов;
-164 за управление автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения;
-31 незаконное затемнение стекол автомобиля;
-625 за нарушения ПДД с участием пешеходов;
-2679 за нарушение правил эксплуатации транспортных средств;
-4 случаев Автохулиганство;
- 4216 случая превышения скоростного режима;
- 2 факта управления ТС с подложными ГРНЗ;
-кроме того, 9140 факта нарушения других правил дорожного движения:
-1098 автомобиля за нарушение правил дорожного движения были водворены на штрафную стоянку.