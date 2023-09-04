Система распознавания лиц помогла задержать разыскиваемых граждан РУз

В Бишкеке задержали граждан Узбекистана, которые находились в розыске благодаря системе распознавания лиц. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По ее данным, 25 августа 2023 года примерно в 17:40 часов Х.Р. 1983 года рождения, находясь на территории Ошского рынка г. Бишкек, был зафиксирован камерой распознавания лиц МВД , после чего в ходе проверке документов удостоверяющих личность сотрудниками ПСН МВД разыскиваемый, скрылся в неизвестном направлении.

Было установлено, что в отношении гражданина Республики Узбекистан Х.Р. возбуждены уголовные дела по следующим статьям 169 (Кража) и 227 (Завладение, уничтожение, повреждение или сокрытие документов, штампов, печатей, бланков, государственных номерных знаков автомототранспортных средств и их прицепов) УК Республики Узбекистан и объявлен в розыск.

Кроме этого, при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УУР ГУВД г. Бишкек, было установлено, что рядом с разыскиваемым Х.Р., находился гражданин Х.Ю., 1978 года рождения, также разыскиваемый на территории Республики Узбекистан, за совершение преступления предусмотренного статьей 184 (Уклонения от уплаты налогов или сборов) УК Республики Узбекистан.

Таким образом, оперуполномоченными столичной милиции на территории города Бишкек были задержаны граждане Республики Узбекистан Х.Р. 1983 года рождения и Х.Ю. 1978 года рождения. В настоящее время они водворены в ИВС в последующем будут этапированы в Республику Узбекистан в рамках ранее возбужденных уголовных дел.