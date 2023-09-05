Школьник из КР завоевал серебряную медаль на международной олимпиаде

Выпускник 11-го класса Бишкекского лицея им. Ч. Айтматова Айдар Мундузбаев на Международной олимпиаде по информатике в Венгрии завоевал серебряную медаль. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования.

По ее данным, олимпиада, которая проводилась с 28 августа по 4 сентября, из Кыргызстана участвовали 4 школьника.

Результаты сборной команды в финальном туре международной олимпиады:

1. Айдар Мундузбаев, выпускник 11-го класса Бишкекского лицея им. Ч. Айтматова - серебряная медаль;

2. Тенгиз Беккойонов, выпускник 11-го класса Жалал-Абадского лицея им. Курманбек баатыра - бронзовая медаль;

3. Алихан Айдарбеков, ученик 10-го класса Нарынского лицея им. М. Субакожоева - бронзовая медаль;

4. Байторо Майрамбеков, ученик 11-го класса Таласского лицея "Манас-Ата" – Почётная грамота.

Руководитель команды – Павел Панков.

Справка: International Olympiad in Informatics - это масштабная олимпиада по информатике в мире. В ней от каждой страны участвуют по 4 школьника. В этом году из 90 стран участвовали 355 учащихся.