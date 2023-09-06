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На сегодняшний день в сферу образования КР выделено 33,9 млрд сомов

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На 2023 год из республиканского бюджета Министерству образования и науки КР, а также учреждениям начального профессионального образования по уточненному годовому плану предусмотрено 52 млрд сома. По сравнению с 2022 годом на 5,8 млрд сомов больше. Об этом сообщает пресс-служба Минфина КР.

На сегодняшний день профинансировано 33,9 млрд сомов.

Из них:

- на заработному плату и отчисление в Социальный фонд на сумму 32,8 млрд сомов;

- расходы по статье "Питание" учащихся, воспитанников, студентов образовательных организаций в сумме 454 млн сомов;

- на стипендию образовательных организаций в сумме 70,9 млн сомов;

- на издание и приобретение учебников для общеобразовательных школ КР, в том числе для приобретения учебников Брайля в сумме 152,0 млн сомов;

- на международную олимпиаду школьников в сумме 4 млн сомов;

- на проведения республиканской олимпиады школьников и республиканская олимпиада по математике в сумме 4,8 млн сомов;

- на проведения тестирования претендентов на получение аттестата с отличием "Алтын тамга" в сумме 1,8 млн сомов;

- на текущий ремонт образовательных организаций в сумме 114,1 млн сомов;

- на абонентскую плату за интернет связь в школах направлено 14 млн сомов.


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URL: https://www.vb.kg/432079
Теги:
Министерство финансов, образование, Кыргызстан
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