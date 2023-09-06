Глава МИД Кыргызстана встретился с генеральным секретарем ОДКБ

Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев встретился с Генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетовым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, стороны обменялись мнениями по дальнейшему укреплению сотрудничества в рамках Организации.

В ходе встречи Генеральный секретарь информировал о ходе подготовки к сессии Совета коллективной безопасности и совместному заседанию СМИД, СМО и КССБ ОДКБ, запланированных к проведению в четвертом квартале 2023 года в г.Минск.

В свою очередь министр выразил заинтересованность в эффективном и взаимовыгодном сотрудничестве Кыргызской Республики в рамках ОДКБ.