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Глава МИД Кыргызстана встретился с генеральным секретарем ОДКБ

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Министр иностранных дел Жээнбек Кулубаев встретился с Генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетовым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, стороны обменялись мнениями по дальнейшему укреплению сотрудничества в рамках Организации.

В ходе встречи Генеральный секретарь информировал о ходе подготовки к сессии Совета коллективной безопасности и совместному заседанию СМИД, СМО и КССБ ОДКБ, запланированных к проведению в четвертом квартале 2023 года в г.Минск.

В свою очередь министр выразил заинтересованность в эффективном и взаимовыгодном сотрудничестве Кыргызской Республики в рамках ОДКБ.


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URL: https://www.vb.kg/432087
Теги:
МИД, ОДКБ, сотрудничество, Кыргызстан
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