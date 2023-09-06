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Оппозиция решила "слить" Адахана Мадумарова?

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Судя по всему, оппозиция в Кыргызстане решила "слить" депутата ЖК Адахана Мадумарова, которого обвиняют в государственной измене. По крайней мере, к такому выводу приходишь после прочтения публикации 24.kg, где некоторые политологи высказались о том, почему никто из оппонентов власти не выступил в поддержку лидера парламентской фракции "Бутун Кыргызстан".

"Ряд экспертов считает, что все дело в инкриминируемой ему статье. Адахана Мадумарова обвиняют в государственной измене, то есть фактически в предательстве национальных интересов страны. Это своего рода клеймо, и вступаться за обвиняемого по такой тяжкой статье никто не хочет", - пишет СМИ.

Признаться, слабый аргумент по поводу госизмены, больше напоминает неудачную попытку оправдаться. Особенно если вспомнить, что в Кыргызстане уже были неоднократные случаи, когда обвиняли или даже осуждали по этой статье. При этом сторонники некоторых из них не боялись выступать в их защиту. Далеко за примером даже ходить не надо, достаточно вспомнить политолога Марата Казакпаева, которого обвиняли в государственной измене и за которого не мало лиц вступилось.

Напомним, в прошлом году президент Садыр Жапаров в интервью "Вечернему Бишкеку" прокомментировал подписанный Мадумаровым протокол о границе, который и стал причиной возбуждения уголовного дела в отношении последнего.

"Если мы согласимся с этим протоколом, то Лейлекский район полностью станет анклавом. Возможно, Мадумаров в то время проглядел или же у него были материальные интересы. Я не знаю. Сегодня он говорит, что не раз комиссии проверяли все и приходили к заключению, что вопрос решен в интересах кыргызской стороны. Говорит, что не понимает, почему его вызывают на допросы. Он лжет, вводит в заблуждение народ. Никто из специалистов не проверял этот документ и не выносил такое заключение. Ни один осознанный кыргызстанец не скажет, что вопрос решен в нашу пользу", - сказал Жапаров.


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URL: https://www.vb.kg/432102
Теги:
Адахан Мадумаров, граница, Таджикистан, Кыргызстан
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