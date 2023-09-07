В соцсетях Кыргызстана предлагают любую ксиву: от прокурора до спецназа

В последнее время в социальных сетях появляется всё больше рекламы о продаже удостоверений силовых структур. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Министерство напоминает, что изготовление, приобретение и использование поддельных документов неминуемо влечет за собой уголовную ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.

"Подделка официального документа, предоставляющего те или иные права, внесение в официальный документ заведомо ложных сведений или исправлений, искажающих его действительное содержание, в целях использования его самим изготовителем или другим лицом, сбыт такого документа, а также изготовление поддельных печатей или государственных наград наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет", - говорится в сообщении ведомства.