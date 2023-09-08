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Акыйкатчы просит суд и милицию соблюсти права матери пятерых детей

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Институт омбудсмена призывает правоохранительные органы обеспечить соблюдение прав К. А., женщины которую задержали в аэропорту Оша сотрудники милиции. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

"Ранее мать задержанной сообщила в СМИ, что сотрудники милиции в нарушение ее прав провели задержание, несмотря на то что у нее есть грудной ребенок.

По данным милиции, женщина была в розыске, и задержали ее по 209 статье УК КР.

Сотрудники полномочного представительства акыйкатчы в Ошской области посетили К. А. в ИВС.

Она рассказала, что переживает за своего ребенка, который находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации одной из бишкекских больниц.

На условия содержания женщина не жаловалась.

Сотрудники института связались с руководством больницы в Бишкеке, где находится ребенок женщины.

По данным врачей, состояние ребенка тяжелое, он находится в реанимационном отделении.

Институт омбудсмена призывает обеспечить соблюдение прав ребенка и женщины.

Сотрудники института будут продолжать мониторить дело К. А.

Сегодня суд будет избирать меру пресечения в отношении К. А.

Заведующая отделом Института омбудсмена по защите прав детей женщин и семьи Наиля Токтосунова призвала суд при избрании меры пресечения учесть, что у К. А. находится в крайне тяжелом состоянии ребенок, которому именно в этот момент нужна мать.

"У задержанной еще четверо несовершеннолетних детей. С мужем она развелась. Призывам суд учесть эти моменты и избрать меру пресечения, несвязанную с арестом", - сказала Токтосунова".


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URL: https://www.vb.kg/432117
Теги:
задержание, омбудсмен, Кыргызстан
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