Омбудсмены объединяют усилия для защиты прав кыргызских мигрантов в России

В качестве активного шага по решению проблем и защите прав граждан Кыргызстана, проживающих и работающих в России, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова и омбудсмен Кыргызстана Джамиля Джаманбаева в конце августа провели совместный прием граждан в Посольстве Кыргызской Республики в Москве.

Это замечательная новость для наших сограждан, выбравших Россию своим местом жительства и работы. На сегодня на территории РФ проживает около 1,2 миллиона кыргызстанцев, что делает ее крупнейшим внешним рынком труда для республики.

Предоставляя работу нашим мигрантам Россия, способствует снижению безработицы в Кыргызстане, и повышению общего уровня благосостояния кыргызстанцев. Весьма существенную роль для экономики нашей страны играют денежные переводы трудовых мигрантов. Те средства, которые кыргызстанцы высылают своим близким, оставшимся на родине, идут не только на товары первой необходимости, позволяют оплачивать счета и покупать продукты. Часть средств идет на постройку домов, оплату обучения или даже на открытие малого или среднего бизнеса.

Для сравнения в 2022 году трудовые мигранты, находящиеся в России, перевели в Кыргызстан примерно $2 млрд 780 млн. Это составляет основную часть от общего объема переводов в стране. За первые пять месяцев 2023 года эти переводы уже достигли почти $800 млн.

Такое значительное присутствие рабочей силы из Кыргызстана в России объясняется тем, что наши соотечественники легко интегрируются к жизни и работе в РФ, в первую очередь благодаря хорошему знанию русского языка и профессиональной квалификации. Это позволяет нашим соотечественникам эффективно использовать преимущества, предлагаемые Евразийским экономическим союзом, такие как свободное перемещение товаров, услуг, финансов и рабочей силы внутри союза.

Конечно, чаще всего в качестве страны пребывания в ЕАЭС трудовые мигранты из КР выбирают именно Россию. Это не случайно. РФ предоставляет благоприятные условия для граждан Кыргызстана, работающих в пределах ее границ, оказывая им социальную и правовую поддержку.

Как раз таким примером и выступает совместный прием граждан уполномоченными по правам человека Кыргызстана и Россия, проведенный в конце августа. Признавая важность отстаивания прав и обеспечения защиты кыргызстанцев, работающих в РФ, два омбудсмена - Джамиля Джаманбаева и Татьяна Москалькова - пообщались с более чем 30 присутствующими, включая представителей кыргызской диаспоры, общественных объединений и фондов.

Вопросы, поднятые в ходе встречи, охватили целый ряд проблем, с которыми сталкиваются граждане Кыргызстана в России. начиная с зачисления детей в школы, требований к миграционной регистрации, депортаций за незначительные нарушения, заканчивая продлением регистрации для самозанятых лиц. Участники также осветили вопросы, связанные с проверкой документов, поведением сотрудников правоохранительных органов и миграционной службы и многое другое.

Совместные усилия двух омбудсменов подчеркивают жизненно важную роль, которую играют общины диаспоры в выявлении нарушений прав человека и борьбе с ними. Способствуя активному взаимодействию с соотечественниками в России и предоставляя оперативное уведомление о проблемах соответствующим органам власти, эти сообщества играют важную роль в решении индивидуальных проблем и защите прав человека.

"Часть проблем, с которыми сталкиваются наши мигранты, связаны с тем, что они не знают своих прав и законов РФ. Поэтому крайне важно, чтобы наши граждане, находящиеся на заработках в России, были хорошо осведомлены не только о законах своей страны, но и о законах Российской Федерации, и соблюдали их. Понимание своих прав и законодательства принимающей страны имеет решающее значение, поскольку без этих знаний это может быть непросто. В этом свете очень хорошо, что омбудсмены Кыргызстана и России проводят совместные встречи с мигрантами. Думаю, что это принесет много пользы нашим гражданам", - говорит общественный деятель Анвар Сартаев.

В целях усиления защиты прав граждан Джаманбаева и Москалькова подписали протокол о сотрудничестве на 2023-2024 годы. В документе излагаются их совместные планы совместной работы по решению проблем кыргызских мигрантов в России.

Кроме того, омбудсмены отметили значительный потенциал для сотрудничества в рамках Комиссии СНГ по правам человека, воссозданной в прошлом году. Ожидается, что эта наднациональная правозащитная платформа внесет вклад в усиление защиты прав человека и разработку единых предложений по совершенствованию законодательства в этой области.

Совместный прием граждан уполномоченными по правам человека знаменует собой новый подход к решению проблем мигрантов, обеспечению прав и благосостояния кыргызстанцев, работающих в России. По итогам встречи Татьяна Москалькова подтвердила, что проблемы, поднятые кыргызской диаспорой, будут обсуждаться и решаться в сотрудничестве с российскими государственными органами.

Присутствие кыргызских мигрантов в России играет существенную роль в экономике обеих стран, стимулируя развитие и прогресс. Укрепляя гарантии их прав, Россия укрепляет интеграцию иностранных граждан в свое общество и увеличивает их вклад в качестве работников и предпринимателей. Россия является основным иностранным рынком сбыта для граждан Кыргызстана, что, в частности, способствует снижению безработицы среди кыргызской молодежи. Переводы мигрантов только из России составляют более четверти ВВП Кыргызстана, что свидетельствует об их значительном влиянии на национальную экономику.