"Сам дойдет". В СОШ им. Ваккера учитель отправил полуживого ребенка домой

Не успел начаться год, как в СОШ им. Ваккера, что в Ысык-Атинском районе Чуйской области произошел инцидент. Учитель начальных классов отпустил 3-классника в полубессознательном состоянии домой. Свидетелем тому стал журналист VB.KG. Плачущий ребенок сидел напротив школы и жаловался на ужасную головную боль и общее недомогание. При попытках встать, мальчика качало из стороны в сторону.

Ребенок ответил, что учитель отправила его домой. На вопрос: есть ли кто дома, мальчик ответил, что мама в настоящий момент в больнице. Дать какого-либо внушительного ответа, может ли ему кто-либо оказать помощь дома, третьеклассник тоже не смог.

На возмущение журналиста, почему учитель отпустил ребенка в таком состоянии одного, преподаватель сказала, что позвонила родителям. Ответ, что мама в больнице, ей не понравился и она заявила, что "знает, что мама дома" и ребенок врет. Зачем плачущему ребенку врать посторонним людям, вопрос риторический. Затем учитель заявила журналисту, что "если она так переживает за ребенка, самой прогуляться до его дома и выяснить, все ли с ним в порядке". А также "писать куда пожелает и доказать, что она это сделает", ведь "родители в курсе, что он ушел". Вот только в каком состоянии на момент выхода из школы (которая, к слову, находится возле оживленной трассы) был ученик, родители третьеклассника точно видеть не могли. Зато видели другие родители, которые подтвердили, что ребенку было, мягко говоря, плохо.

На резонный вопрос, почему педагог, видя подобное состояние мальчика, не вызвала "Скорую", учитель лишь посмеялась в лицо и сказала, что "сам дойдет". Этому стали свидетели как родители, так и школьники.

Хотелось бы выяснить у Минобразования, почему в школе, где обучается около 1,5 тыс. детей из Иссык-Атинского района нет даже элементарного медкабинета для оказания первой помощи? Почему, учителя не только хамят родителям, но и оставляют детей в откровенно опасной ситуации для их здоровья, а возможно, и жизни (статью "Оставление несовершеннолетнего в опасности" УК КР никто не отменял). Либо выдворяют за пределы школы (видимо, чтобы снять с себя ответственность). При этом какого-либо раскаяния педагог явно не испытывала. И ситуация осталось бы "за кадром", если бы по случайности там не оказался журналист.

Завуч школы за поведение учителя извинилась и, узнав об инциденте, сказала, что ребенка пытались отпаивать чаем и звонили родителям. А также пообещала выяснить, все ли с ним в порядке. Надеемся, что здоровью ребенка ничего не угрожает и верим, что директор СОШ примет меры как к поведению своего педагога, так и к ситуации с ребенком.

В свою очередь, просим Министерство образования КР проверить указанное учебное заведение на соответствие нормам, необходимым для учебного процесса. А редакция VB.KG берет на личный контроль ситуацию в СОШ им. Ваккера.