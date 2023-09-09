Акылбек Жапаров призвал граждан этой зимой экономить электроэнергию

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров 9 сентября опубликовал обращение к гражданам на тему дефицита электроэнергии, передает tazabek.kg.

Правительство, как сообщил А.Жапаров, ведёт работу по строительству порядка 50 малых и средних ГЭС, а также самого крупного проекта - Камбар-Атинской ГЭС-1. В то же время отдельные граждане, как заявил председатель кабмина, использует тему нехватки электроэнергии в политических целях.

"Начали критиковать, что вот "умираем, замёрзнем зимой, эта власть не может обеспечить нас светом". Да, на самом деле, этой зимой будет дефицит электроэнергии. Поскольку воды (в Токтогульском водохранилище - прим Tazabek) меньше, чем в прошлом году. Наблюдается маловодный цикл. Вместе с завершением строительства ГЭС, вопрос электроэнергии будет решён", - отметил глава правительства.

В своём обращении А.Жапаров сообщил, что проблема дефицита электроэнергии будет решена в течение 3 лет.

"Давайте экономно использовать электроэнергию, если понадобится, зимой отключать уличное освещение. Во всё этом ведь не виновата нынешняя власть. Если бы предыдущие власти строили по одной ГЭС, то в течение 30 лет были бы завершены 30 ГЭС.

Если бы проблема электроэнергии могла быть решена также быстро как строительство дорог, школ, мы бы решили её за один год, также как сейчас строим школы и дороги.

Строительство ГЭС требует времени, тщательности и сложных проектов. Мы импортируем электроэнергию из других стран, например из России и Туркменистана через соседей. Однако в зимний период воздушные линии электропередач Казахстана и Узбекистана не выдержат транзита электроэнергии для нас. По этой причине, уважаемые соотечественники, я верю, что вы правильно поймёте нас, правительство и уже сейчас перейдете на экономию электроэнергии", - обратился к гражданам А.Жапаров.

Глава правительства также затронул вопрос отпуска воды соседним странам через гидроэлектростанции на реке Нарын.

"Скажу ещё одну горькую правду. До 2020 года, зимой мы покупали электроэнергию у соседних стран за наличные деньги. А в летний период мы отпускали поливную воду, поднимая шлюз, впустую (без выработки электроэнергии – прим. Tazabek)", - добавил А.Жапаров.

Председатель кабмина отметил, что Кыргызстан обязан отпускать воду странам ниже по течению согласно международным нормам.

"По итогам переговоров Садыра Нургожоевича, мы получаем электроэнергию из соседних стран зимой, а летом её возвращаем. Мы открываем воду не впустую, а пускаем её через генераторы и вырабатываемой электроэнергией, расчитываемся за ту, которую мы берём зимой.

Благодаря таким переговорам, мы сэкономили сколько государственных денег, и начиная с 2020 года мы работаем по таким условиям. Если в стране будет спокойствие и стабильность, то всё будет хорошо. Нельзя сказать, что нет третьих сил, которые желают разрушить стабильность в Кыргызстане", - сказал А.Жапаров.

В Кыргызстане с 1 августа 2023 года введён режим чрезвычайной ситуации в энергетической отрасли до 31 декабря 2026 года.

Согласно майскому прогнозу Минэнерго, в 2023 году потребление электроэнергии достигнет исторического максимума в 17,2 млрд кВт.ч, выработка составит 14,7 млрд кВт.ч.