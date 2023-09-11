Страны ШОС планируют провести антитеррористические учения в Китае

В Астане проведено 40-ое заседание Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества, сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данным пресс-службы, в этом мероприятии приняла участие кыргызская делегация во главе с заместителем председателя ГКНБ КР, генерал-майором Шаменовым А.А..

"В мероприятии также приняли участие делегации компетентных органов государств-членов ШОС – Республики Индия, Исламской Республики Иран, Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Исламской Республики Пакистан, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан, а также Исполнительного комитета РАТС ШОС.

В качестве государств-наблюдателей при ШОС на заседании присутствовали представители компетентных органов Республики Беларусь и Монголии.

В ходе заседания рассмотрен ход реализации ранее принятых решений Совета РАТС ШОС по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.

Одобрены итоги изучения международной практики внедрения и эксплуатации систем предварительной информации о пассажирах (API) и данных о записях регистрации пассажиров (PNR), полученные в результате проведения первого совместного мероприятия с Контртеррористическим управлением ООН.

Обсуждены вопросы сотрудничества компетентных органов стран Организации по выявлению и пресечению каналов финансирования террористической деятельности, а также противодействию незаконному обороту оружия, недопущению его приобретения и использования в террористических, сепаратистских и экстремистских целях.

Запланировано проведение на территории Республики Индия практического семинара и совместного антитеррористического учения компетентных органов государств-членов ШОС по выявлению и пресечению использования сети Интернет в террористических, сепаратистских и экстремистских целях.

Приняты решения об организации и проведении Совместного антитеррористического учения компетентных органов государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в 2024 году на территории Китайской Народной Республики и о разработке Совместной программы сотрудничества по противодействию экстремистской идеологии на пространстве ШОС.

Достигнута договоренность о проведении очередного заседания Совета РАТС ШОС на территории Республики Узбекистан.

Заседание Совета прошло в деловой, дружественной обстановке".