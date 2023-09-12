Международная академия дзюдо в Кыргызстане получила новый статус

Недавно в Бишкеке прошло торжественное мероприятие, посвященное присвоению Международной академии дзюдо в Кыргызстане нового статуса. Теперь эта академия имеет официальный статус регионального представительства в Центральной Азии. Её директором был назначен Жолдошбек Колбаев. Он поделился с журналистами своими мыслями о значении нового статуса.

"Новый статус придает нашей академии большую ответственность и возможность проводить разнообразные образовательные мероприятия. Теперь у нас есть возможность обучать участников из разных стран мира, а также проводить тренировочные сборы в Кыргызстане. За последние 10 лет мы сделали большой путь в развитии дзюдо и смогли вырастить множество достойных спортсменов. Наши воспитанники достигают высоких результатов на мировой арене. На данный момент в академии обучается около 500 учеников, а сборную Кыргызстана тренируют в нашем учреждении. В этом году мы впервые завоевали золото и серебро, а молодежная команда и кадеты продемонстрировали отличные результаты на чемпионате мира. Дзюдо - это сложный и дорогой вид спорта, и наша академия гордится своими достижениями. Мы также рады поддержать развитие дзюдо в Центральной Азии и работать с более чем 200 странами-членами нашей Академии", - заявил Колбаев.

Коллектив академии выразил искренние поздравления заслуженному тренеру Кыргызской Республики и старшему тренеру Академии дзюдо, Сергею Владимировичу Мистрюкову по случаю присвоения ему седьмого дана.

"В дзюдо существует 10 ступеней дан. Помимо различных цветов пояса, ступени мастера также подразделяются на 5 групп – сэмпая (обладатели первых двух данов), сэнсея (обладатели 3 и 4 данов), сихана (обладатели 5, 6 и 7 данов), ханси (обладатели 8 и 9 данов) и мэйдзина (обладатели 10 дана, величайшие из мастеров).

13-летняя Софья занимается дзюдо с самого детства и она идет по стопам своей матери Ларисы Проскуроковой, которая также является тренером академии. На мероприятии Софья зажгла публику своим талантом, исполнив патриотическую песню на кыргызском языке.

На торжестве поздравили юных воспитанников Искендерова Барсбека и Бакирова Адильнура, которые одержали победу на Кубке Европы "Solanin Cup" в польском городе Нова-Сол.

Кубанычбек уулу Айбек, 23-летний дзюдоист, тренирующийся в Академии Дзюдо и представляющий сборную Кыргызстана в весовой категории 66 кг, сделал историческую победу для кыргызского спорта, завоевав золото на турнире Большого шлема по дзюдо.

"Я занимаюсь дзюдо с 11 лет и моя карьера несомненно была бы невозможна без поддержки моего тренера Жусупова Бакыта и моих тренеров по сборной Юнусова Абжалила и Сергея Кладнова. Чтобы участвовать в Летних Олимпийских играх в Париже-2024 мне нужно набрать больше баллов. Турнир Большого шлема принес мне 1000 баллов. Сейчас мы усиленно готовимся к Азиатским играм", - сказал спортсмен.