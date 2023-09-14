В КР с 1 октября 2023 года пенсии будут повышены на 38%

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Указ "Об индексации размеров страховых частей пенсии с 1 октября 2023 года". Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Согласно Указу, в целях повышения жизненного уровня пенсионеров, руководствуясь статьями Конституции Кыргызской Республики 19, 44, 66 и 71, с 1 октября 2023 года установлен коэффициент индексации страховой части пенсий в размере 1,38 для пенсий до 30 тыс. сомов.

А именно, страховая часть пенсии до 30 тыс. сомов увеличится на 38%, но не менее чем на 500 сомов, на что предусмотрено 3,9 млрд сомов. Средний размер таких пенсий после повышения составит 9354 сомов, что больше нынешнего размера пенсии в среднем на 1692 сома.

Вместе с тем, точная сумма повышения будет зависеть от размера страховой части пенсии каждого пенсионера. Это увеличение в два раза превышает уровень инфляции.

Если на повышение пенсии из средств Социального фонда на 3 месяца текущего года предусмотрено 3,9 млрд сомов, то в 2024 году эта сумма составит дополнительно 16,2 млрд сомов. При этом, повышение пенсии произойдет полностью за счет средств Социального фонда, без участия республиканского бюджета.

Вопрос повышения пенсий свыше 30 тыс. сомов на данный момент рассматривается, в этой связи ведутся соответствующие расчеты дополнительной потребности.