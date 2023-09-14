ГКНБ: Выявлена "серая" схема по незаконной реализации угля

Выявлена "серая" схема по незаконной реализации угля. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По ее данным, 11 сентября в рамках уголовного дела, возбужденного по ст.336 УК КР "Коррупция", осуществлены обыски и задержания лиц, причастных к экспорту угля в соседние страны по заниженным качеству и цене.

Так, в рамках расследования уголовного дела установлено, что в действиях должностных лиц государственных и частных структур, функционирует налаженная коррупционная схема по оказанию содействия субъектам предпринимательства, в реализации и экспорте угля различных марок (БК, БР, БСШ и БШ), по грузосопроводительным документам, с указанием цены в 3-5 раза ниже рыночной, в результате которого в доходную часть бюджета страны, на системной основе не поступают налоговые и таможенные платежи в особо крупных размерах.

Таким образом, обысковые мероприятия проведены в нижеследующих наиболее активных субъектах предпринимательства:

- ОсОО "Ак-Булак Комур" – "Х.А.Д.", 1963 г.р., депутат местного кенеша, экс-мэр г.Сулюкта;

- ОсОО "Кен-Ордо" – "Н.А.Б.", 1974 г.р.;

- ОсОО "Нур" – "А.Р.Э.", 1960 г.р., депутат местного кенеша, экс-мэр г.Сулюкта;

- ОсОО "Рио Групп" – "А.И.Р.", 1964 г.р.;

- ОсОО "Нуркен" – "Ш.З.А.", 1979 г.р.;

- ОсОО "Ахмад-Кен" – "А.Б.А.", 1971 г.р., депутат местного кенеша г.Сулюкта;

- ОсОО "Ормон" – "К.А.Т.", 1982 г.р.;

- ОсОО "Кен-Сити" – "А.А.Х.", 1989 г.р.;

- ОсОО "Сары Челек Сулюкта" – "К.М.", 1975 г.р.

- УГНС по г.Сулюкта, где изъяты решения налогового органа по итогам проверки экономической деятельности субъектов предпринимательства и другая соответствующая документация.

Таким образом, по результатам проведенных обысковых мероприятий обнаружены и изъяты журналы, договора, квитанции, жесткие диски с камер видеонаблюдения, которые в настоящее время дополнительно изучаются и анализируются.

Также, одновременно с этим задержания и обысковые мероприятия произведены на КПП "Кызыл-Кия – автодорожный", "Кызыл-Кия – железнодорожный", таможенном терминале, Баткенском и Ошском отделениях торгово-промышленной палаты КР, 3 обменных пунктах, местах проживания членов т.н. "спортивного общака" и 6 коммерческих организаций. Необходимо отметить, что по результатам проведенных мероприятий установлено, что для оформления экспортной декларации субъекты предпринимательства через мобильное приложение "МБанк" платили 300 долларов США посредникам, после чего заплатив членам "спортивного общака" сумму от 1 до 2 тысяч сомов беспрепятственно выезжали за пределы КР.

При этом, по официальным данным ГТС при МФ КР, за период с 1 января по 27 июля 2023 года из угольных шахт на территории Баткенской области в соседние страны было экспортировано свыше 318 тысяч тонн угля различных марок, в связи с чем, на фоне активного экспорта цены на уголь на территории КР возросли.

В результате, в рамках следствия были задержаны и водворены в ИВС:

- инспектор досмотровой группы пропускного пункта "Кызыл-Кия-автодорожный" Таможни Баткен "К.И.К.", 1977 г.р.;

- инспектор МТО ж/д "Кызыл-Кия" Таможни "Баткен" "С.у.К.", 1990 г.р.;

- начальник Баткенского областного отдела ТПП КР "Б.Э.Ю.", 1981 г.р.;

- руководитель ОсОО "Имамидинов Экспорт" "Т.К.И.", 1975 г.р.;

- учредитель ИП "А.Б.Б.", "А.Б.Б.", 1986 г.р.

В настоящее время продолжаются соответствующие следственные мероприятия.