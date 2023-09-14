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Сотрудницы Минтруда присвоили социальные пособия и выплаты на 9 млн сомов

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ГКНБ КР выявлена коррупционная схема в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики, сообщает пресс-служба ведомства.

Были получены данные о коррупционных проявлениях в сфере выплат государственных социальных выплат и пособий со стороны должностных лиц Минтруда, выраженные в незаконном присваивании денежных средств.

В ходе оперативно-следственных мероприятий была проведена аудиторская проверка в районном управлении труда, социального обеспечения и миграции Аламудунского района за 2021-2022 годы, согласно которой выяснилось, что должностные лица Аламудунского районного управления путем злоупотребления должностного положения, служебного подлога и подделки соответствующих документов, незаконно присваивали социальные выплаты и пособии в размере 9 052 926 сом. а именно со стороны главного бухгалтера Б.А.Б., бухгалтеров Д.Ж.А., А.Т.кызы, М.Н.Т., К.А.Ш., социального работника С.Д.Т. и сотрудников отдела по предоставлению социальных услуг Т.Г.Т. и А.Д.У.

В настоящее время проводятся необходимые следственные мероприятия, по результатам которого, виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности в рамках уголовного законодательства Кыргызской Республики.

Кроме этого, в рамках уголовного дела планируется провести аудиторскую проверку в период работы вышеуказанных должностных лиц, для установления аналогичных фактов присвоения социальных выплат в районном управлении труда, социального обеспечения и миграции Аламудунского района".


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URL: https://www.vb.kg/432251
Теги:
ГКНБ, Минтруда, коррупция, Кыргызстан
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