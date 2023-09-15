Запущен пилотный проект онлайн перерегистрации транспортных средств

МВД Кыргызстана совместно с Министерством цифрового развития запустил пилотный проект онлайн перерегистрации транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, пилотный проект разработан по инициативе Администрации президента Кыргызской Республики и реализован на платформе ОАО "РСК Банк".

Для онлайн перерегистрации следует произвести фото-видеофиксацию транспортного средства в отделах ГУ "Унаа" МВД, сведения визуального осмотра будут, храниться в базе в течение 30 дней.

Онлайн перерегистрация будет доступна для пользователей приложения "RSK 24".

"Продать автомашину онлайн можно в случае отсутствия штрафов и обременения.

В ближайшее время онлайн перерегистрация будет доступно и в других платежных системах", - говорится в сообщении ведомства.