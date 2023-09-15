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16 октября в Кыргызстане отметят Национальный день чистоты

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- Назгуль Абдыразакова
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16 сентября Минприроды Кыргызстана проводит масштабную экологическую акцию, приуроченную к Национальному дню чистоты. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, мероприятие состоится в рамках реализации Указа президента Садыра Жапарова от 06.09.2022 г "О национальном дне чистоты" в масштабах всей республики.

Министерство призывает всех граждан поддержать акцию, совместными силами способствуя чистоте и облагораживанию территорий.

"Напомним, указанная акция была впервые проведена 8 октября 2022 года, по ее итогам было собрано и вывезено более 600 тонн мусора, в экологическом мероприятии приняли участие 133 508 граждан.

Все отходы сортируются и вывозятся мусороперерабатывающими предприятиями. На этот раз акция также проводится по такому же алгоритму.

Главной целью акции является внедрение в общество культуры раздельного сбора отходов, повышение экологической культуры у граждан", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/432262
Теги:
Минприродресурсов, мусор, экология, Кыргызстан
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