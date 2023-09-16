Наши ПВО отстрелялись в Сарышагане на учениях "Боевое содружество-2023"

Министр обороны Кыргызской Республики генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов принял участие в завершающей фазе учений, проходящих на территории Казахстана на полигоне Сарышаган войск противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан и Кыргызской Республики с боевой стрельбой "Боевое содружество-2023".

По сообщению Управления информационного обеспечения МО КР , за совместными маневрами также наблюдали министр обороны Республики Казахстан генерал-полковник Р.Жаксылыков, члены Координационного комитета по вопросам ПВО государств-участников СНГ, а также генерал-лейтенант Т.Омуралиев, советник министра обороны КР и командующий Силами воздушной обороны ВС КР полковник К.Айдаралиев.

В соответствии с замыслом учения были показаны боевые стрельбы расчетов войск ПВО и экипажей авиации Военно-воздушных сил СВО ВС РК по воздушным и наземным целям.

Главам оборонных ведомств двух стран были продемонстрированы элементы проведения противовоздушной обороны объектов и группировок войск, находящихся на Сарышаганском направлении. Финальным аккордом стало "уничтожение объектов аэродрома противника".

Отметим, что военнослужащие Сил воздушной обороны ВС КР впервые применили на практике боевые стрельбы из модернизированного мобильного зенитно-ракетного комплекса "Печора-2 БМ", привезенный из Кыргызстана в Казахстан для применения в ходе учений.

По окончании боевых стрельб министры осмотрели макеты мишеней, ЗРК С-125 "Печора-2БМ" кыргызских Вооруженных Сил, ЗРК Бук-М2Э и ТОР-М2К. Ознакомились с работой выездных ремонтных групп в полевых условиях по восстановлению автомобильной техники.

Завершилось совместное учение торжественным закрытием, в ходе которого главы оборонных ведомств наградили участников учения.

В совместном учении были задействованы 1075 военнослужащих, более 200 единиц боевой и специальной техники, а также свыше 30 единиц летательных аппаратов.