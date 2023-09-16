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Автандил Арабаев: Мы все должны поддержать заявление Ташиева

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Доктор юридических наук, профессор Автандил Арабаев прокомментировал заявление главы ГКНБ Камчыбека Ташиева по поводу территориальных претензий Таджикистана к Кыргызстану.

"В прошлом году как раз в эти дни жители Баткенской области по причине вооружённой агрессии со стороны Таджикистана вынуждены были покинуть свои дома. Из них 60 человек погибло, более 200 получили ранения.

Сотни лет наши народы жили в согласии и только относительно несколько лет назад таджикская сторона начала предъявлять нашей стране территориальные претензии. Приграничные споры должны решаться только в конструктивном диалоге в интересах обеих сторон. Поэтому заявление Ташиева по поводу территориальных претензий Таджикистана мы все должны поддержать. А то что получается, таджикская сторона предъявляет какие-то претензии, нападает на нас, а мы должны молчать? В таком случае и мы должны, опираясь на документы, предъявлять свои территориальные претензии.

Поэтому слова Ташиева можно расценивать как сигнал Таджикистану: если вы заинтересованы решить приграничный вопрос, то должны прислушиваться и к нашему мнению и пытаться решить вопрос только в мирном русле", - сказал профессор.

Напомним, ранее глава ГКНБ Камчыбек Ташиев призвал власти Таджикистана отказаться от территориальных претензий к Кыргызстану.

"Мы отвечали, что претензий не должно быть. Недавно мы нашли новые документы. Согласно ним мы знаем, что многие кыргызские земли перешли Таджикистану. Мы можем обосновать это историческими, юридическими документами. Если соседняя страна не откажется от своих территориальных претензий, то мы тоже будем предъявлять их. У нас на это и сил и возможностей хватает. У нас есть возможность вернуть нашли земли, которые перешли РТ десятки, а то и сотни лет назад", - заявил он.

Источник: sayasat.kg


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URL: https://www.vb.kg/432301
Теги:
граница, Таджикистан, Кыргызстан, Камчыбек Ташиев
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