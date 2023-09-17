Офтальмологи из Китая проводят бесплатные операции по удалению катаракты

Заместитель министра здравоохранения КР Бакыт Джангазиев, Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в КР г-жа Ду Дэвэнь и заместитель Председателя Китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству г-жа Цуй Ли посетили Национальный Госпиталь при Минздраве КР, где с 12 сентября группа китайских специалистов проводит бесплатные офтальмологические операции кыргызстанцам. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава КР.

"Заместитель министра здравоохранения Бакыт Джангазиев выразил благодарность правительству Китая за вклад, оказываемый системе здравоохранения КР. "Мы уверены в успешной реализации проекта "Экспресс-здоровье" и других будущих инициатив, которые будут способствовать благополучию и дальнейшему развитию сотрудничества в дальнейшем развитии дружественных отношений между двумя странами и укреплении взаимной поддержки и понимания в сфере здравоохранения", - сказал он.

Главный врач Национального Госпиталя Бакыт Тологонов поделился, что на сегодняшний день уже 150 пациентам успешно проведены операции, еще половину планируют закончить до 26 сентября.

Отмечаем, что китайские специалисты с 12 по 28 сентября проведут бесплатные операции по удалению катаракты для 600 кыргызстанцев. 300 операций, проходят на базе Нацгоспиталя в Бишкеке и еще 300 операций запланированы на базе Ошской межобластной объединенной больнице с 17 по 29 сентября. Кроме того, китайские специалисты передадут на безвозмездной основе медицинское оборудование для отделений микрохирургии глаза вышеозвученных стационаров".