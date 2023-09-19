Бишкекские борцы завоевали две медали на международном турнире в России

Воспитанники специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва имени Р. Санатбаева при департаменте физической культуры и спорта, туризма и работы с молодежью мэрии города Бишкек завоевали серебряную и бронзовую медали на ежегодном международном турнире по греко-римской борьбе "Мемориал Героя Советского Союза А.М. Аксёнова. Возрождение".

Так, Ким Роман зовоевал серебряную медаль, а Бектурдиев Темирлан бронзовую.

Отметим, соревнования проходили с 8 по 11 сентября 2023 года в Новосибирске. Всего участие в состязаниях приняли более 200 борцов из Армении, Азербайджана, Беларуси, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и РФ.