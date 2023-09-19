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Патриарх русскоязычной литературы Александр Иванов отмечает юбилей - 85 лет

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- Нина Ничипорова
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В Российском доме науки и культуры в Кыргызстане презентовали новый выпуск журнала "Литературный Кыргызстан" и поздравили с 85-летним юбилеем его бессменного главного редактора, заслуженного деятеля культуры КР, одного из патриархов русскоязычной литературы республики Александра Иванова.

- Известный писатель и публицист, открывший десятки новых имен в прозе и поэзии, создатель серии книг "Жизнь замечательных людей Кыргызстана" не нуждается в особом представлении. Александр Иванович почти 40 лет на посту главреда, на капитанском мостике! В одной сплоченной команде – редакторы, авторы, читатели. "Литературный Кыргызстан" почти 70 лет активно и последовательно формировал и до сих пор влияет на литературный процесс в республике, расширяет и развивает межнациональные литературные и культурные связи, - сказала vb.kg медиаэксперт Елена Баялинова.

По ее словам, с первых номеров на страницах "Литературного Кыргызстана" русская и кыргызская проза и поэзия всегда шли бок о бок, вместе друг с другом и до сих пор продолжают идти в одной связке.

Как отмечает сам юбиляр, воздавая должное бывшим и нынешним авторам и сотрудникам журнала (а это несколько десятков широко известных и славных в литературе и журналистике имен), "пусть выпуск каждого номера сопряжен с поиском и выманиванием интересных текстов у старых и новых авторов, их редактированием, с финансовыми сложностями по изданию журнала, но ведь столь же многотрудна, ответственна и полна неожиданностей жизнь с любимым человеком, приносящая нам безмерное счастье".

На вопрос "Российской газеты" юбиляру, что для него журнал - любимое детище, особый творческий проект или миссия, Александр Иванович ответил:

- Миссия и детище - такие близкие и родственные в данном контексте понятия... Впрочем, скорее все-таки детище. Свою миссию - знакомить нашего читателя с новой литературой Кыргызстана на русском языке - выполняет "Литературный Кыргызстан". Этот журнал стал для меня своеобразной творческой лабораторией и той линией, которая по сей день проходит рядом с собственным литературным трудом. Бывало, какая-то из этих линий вырывалась вперед. Иногда журнал требовал больше напряжения, сил, и тогда работа над очередной рукописью прерывалась. В первые годы это происходило чаще. Как, впрочем, и в последние…


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URL: https://www.vb.kg/432337
Теги:
литература, юбилей, Кыргызстан, проект, работа
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