Минцифры: Граждане Кыргызстана могут онлайн переоформить авто

В пилотном режиме стартовал проект по онлайн перерегистрации транспортных средств через мобильный банкинг RSK24. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

По ее данным, в рамках проекта были разработаны все необходимые сервисы для реализации услуги онлайн перерегистрации транспортных средств со стороны ГП "Инфоком". Общее количество разработанных сервисов составляет 9, которые будут осуществлять проверку наличия или отсутствия ограничений по транспортному средству и его владельцу.

Для получения онлайн услуги по перерегистрации транспортного средства, продавец, супруг(а) и покупатель должны быть пользователями приложения RSK24 и требуется соблюдение следующих требований:

- наличие облачной электронной подписи для продавца и покупателя,

- предварительный осмотр транспортного средства в отделах ГУ "Унаа" (действительность осмотра составляет 30 дней),

-отсутствие залога/ареста на транспортное средство,

- отсутствие задолженностей владельца транспортного средства по штрафам и пеням за нарушения правил дорожного движения,

- отсутствие налоговой задолженности на транспортное средство.

В рамках пилотного проекта сервис по онлайн перерегистрации транспортных средств будет доступен на Государственном портале электронных услуг, а также увеличен список приложений, через которые можно получить услуги онлайн перерегистрации транспортного средства.

Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефону 119.