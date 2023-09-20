Пограничники пресекли вывоз из Кыргызстана 53 кг корней редкого растения

19 сентября 2023 г. в Нарынской области пограничники задержали контрабандный груз – корни растения, находящегося под угрозой исчезновения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, примерно в 22:30 на пограничный пост "Муз-Тор" Нарынской области прибыла автомашина марки ВАЗ-2121 "Нива".

В ходе досмотра транспортного средства пограничный наряд обнаружил 3 мешка корней неизвестного растения, общий вес которых составил 53 кг 400 г.

Позднее было установлено, что водитель автомашины – гражданин Кыргызской Республики Ж.Ж. пытался нелегально провезти через пограничный пост корни растения эндик (Арнебия), выкапывание и незаконный сбор которого на территории Кыргызстана строго запрещены.

Гражданин Ж.Ж. и мешки с корнями арнебии были переданы сотрудникам территориального подразделения министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора.

В соответствии со ст.264 Кодекса Кыргызской Республики "О правонарушениях" гражданин Ж.Ж. был привлечен к административной ответственности за нарушение порядка закупки и реализации сырья дикорастущих растений и (или) их части и продуктов и штрафу.

Справка: Растение эндик (арнебия) относится к исчезающим видам растений. Арнебия – лекарственное растение азиатских и северноафриканских трав (семейство Boraginaceae), имеющих чередующиеся листья и желтые или фиолетовые цветы, которые меняют цвет по возрасту. Корень содержит шиконин.