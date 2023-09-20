Главы пограничных ведомств Кыргызстана и Узбекистана провели переговоры

Сегодня, 20 сентября 2023 года, в государственной резиденции "Ала-Арча" в рамках конференции СНГ по борьбе с терроризмом и экстремизмом состоялась отдельная встреча в узком формате глав пограничных ведомств Кыргызской Республики и Республики Узбекистан генерал-майора Уларбека Шаршеева и генерал-майора Салимжона Хусанова. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

"В ходе встречи стороны обсудили ряд актуальных тем, касающихся охраны совместной границы, вопросов делимитации и демаркации.

Руководители пограничных ведомств двух государств договорились усилить взаимодействие в пограничной сфере и на постоянной основе проводить различные мероприятия, в том числе культурные и спортивные.

Стороны достигли договоренности о том, чтобы все вопросы, возникающие на совместной границе, решать только путем переговоров и дипломатий, при этом строго соблюдая требования линии поведения пограничников на границе.

Переговоры прошли в дружественной атмосфере и в духе взаимопонимания".