Спасатели нашли пропавшего на перевале водителя из Беларуси

Спасатели нашли пропавшего гражданина Беларуси Д.М. в Нарыне на перевале "Калмак-Ашуу". Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, спасатели несколько часов вели поисковые работы, в последствии чего, мужчин был найден живым и невредимым.

Напомним, 19 сентября в Кочкорском районе Нарынской области поступила информация о том, что на 275-м километре автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт (перевал Калмак-Ашуу), водитель грузовика модели "MAN" не смог подняться на повороте и заблокировал дорогу.

В этот день, в 23:15 на место прибыли 3 спасателей пожарно-спасательной части № 42 Кочкорского района МЧС по Нарынской области. Однако, водителя на месте не оказалось.

Поиски владельца фуры продолжались непрерывно.

На помощь в поисках пропавшего гражданина Беларуси присоединился также и вертолет МЧС КР, совершавший на тот момент облет в этом районе по другому проекту.

"В результате, 20 сентября около 11:00 пропавшего водителя из Беларуси нашли на пастбище Сон-Куль. Состояние гражданина Д.М. удовлетворительное.

На данный момент спасатели помогают ремонтировать грузовик, который был оставлен на перевале", - говорится в сообщении ведомства.