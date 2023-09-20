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Спасатели нашли пропавшего на перевале водителя из Беларуси

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- Назгуль Абдыразакова
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Спасатели нашли пропавшего гражданина Беларуси Д.М. в Нарыне на перевале "Калмак-Ашуу". Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По ее данным, спасатели несколько часов вели поисковые работы, в последствии чего, мужчин был найден живым и невредимым.

Напомним, 19 сентября в Кочкорском районе Нарынской области поступила информация о том, что на 275-м километре автодороги Бишкек-Нарын-Торугарт (перевал Калмак-Ашуу), водитель грузовика модели "MAN" не смог подняться на повороте и заблокировал дорогу.

В этот день, в 23:15 на место прибыли 3 спасателей пожарно-спасательной части № 42 Кочкорского района МЧС по Нарынской области. Однако, водителя на месте не оказалось.

Поиски владельца фуры продолжались непрерывно.

На помощь в поисках пропавшего гражданина Беларуси присоединился также и вертолет МЧС КР, совершавший на тот момент облет в этом районе по другому проекту.

"В результате, 20 сентября около 11:00 пропавшего водителя из Беларуси нашли на пастбище Сон-Куль. Состояние гражданина Д.М. удовлетворительное.

На данный момент спасатели помогают ремонтировать грузовик, который был оставлен на перевале", - говорится в сообщении ведомства.


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URL: https://www.vb.kg/432391
Теги:
Беларусь, спасатели, Кыргызстан, МЧС
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