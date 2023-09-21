Москва призвала Бишкек и Душанбе не делать резких заявлений

Москва призвала власти Кыргызстана и Таджикистана воздерживаться от резких заявлений и необдуманных шагов, которые могут помешать решению приграничного вопроса, говорится в сообщении МИД России, опубликованном на официальном сайте ведомства.

"Призываем друзей и союзников воздерживаться от резких заявлений и необдуманных шагов, способных свести на нет достигнутые в последнее время позитивные результаты в переговорном процессе по делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы", - говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что вооруженные конфликты на постсоветском пространстве выгодны прежде всего "коллективному Западу", который преследует свои эгоистичные цели, не имеющие ничего общего с подлинными интересами стран Центральной Азии. А также призывает Киргизию и Таджикистан решать противоречия в рамках действующей двусторонней межправительственной комиссии исключительно политико-дипломатическими методами.

Ранее глава департамента информации внешнеполитического ведомства Таджикистана Шохин Самади заявил РИА Новости, что Таджикистан обеспокоен появившимися 15 сентября в информационном пространстве высказываниями высокого государственного должностного лица Киргизии по вопросам границы двух стран. Накануне вице-премьер - председатель Госкомитета национальной безопасности Киргизии Камчыбек Ташиев призвал власти Таджикистана отказаться от территориальных претензий. В противном случае Бишкек может предъявить свои претензии соседней стране на основании недавно обнаруженных исторических документов, сообщили СМИ Кыргызстана.

Источник: РИА новости