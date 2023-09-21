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Медер Алиев: Судьи и судебная власть продолжают попирать законы КР

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- Виктория Гунгер
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Депутат ЖК Медер Алиев потребовал на заседании ЖК взять под контроль дело кыргызстанки, у которой в аварии погибла дочь, а трое ее малолетних детей остались инвалидами. 

"Судьи и судебная власть продолжают попирать законы КР и идут на преступления. Ситуация по-данному ДТП переходит все пределы. Виновник гибели человек до сих пор гуляет на свободе. Более того, он в открытую заявляет пострадавшей, что ему легче перекупить судей, чем выплатить ей компенсацию. Несправедливые решения уже вынес районный и городской суды. Сейчас дело рассматривает Верховный суд. Поэтому, прошу ответственные органы взять его под личный контроль и разобраться в происходящем. Ведь мы, депутаты, обязаны решать не только законодательные вопросы, но и проблемы граждан", - подчеркнул Медер Алиев. 


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URL: https://www.vb.kg/432404
Теги:
Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат
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