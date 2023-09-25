Погода
$ 88.50 - 88.76
€ 93.65 - 94.65

В Латвии планируют закрыть русскоязычные СМИ

80  0
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Латвии новое правительство планирует обязать общественные СМИ прекратить вещание на русском языке с 2026 года, передает СМИ со ссылкой на rus.lsm.lv.

Отмечается, что такое решение указано в одном из пунктов концепции нацбезопасности Латвии, которую за закрытыми дверями поддержало новое правительство. Министр культуры страны, несмотря на неоднократное подчеркивание мнения о том, что вещание на русском в Латвии необходимо, поддержала новую концепцию.

Седьмой пункт концепции посвящён устранению угроз информационному пространству Латвии. Так, через два года и четыре месяца в стране должны прекратить существование русскоязычные общественные СМИ, среди которых латвийское радио 4 и сама платформа Rus.LSM.

Документ уже отправлен как в сейм (парламент Латвии - прим. ред.), так и в канцелярию президента. Он должен быть принят до 1 октября. Когда этот документ будет поддержан сеймом, он станет обязательным. Политики должны будут руководствоваться им и соблюдать принципы и приоритеты, - заявили в МВД.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/432461
Теги:
Латвия, русский язык, СМИ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  