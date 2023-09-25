В Латвии планируют закрыть русскоязычные СМИ

В Латвии новое правительство планирует обязать общественные СМИ прекратить вещание на русском языке с 2026 года, передает СМИ со ссылкой на rus.lsm.lv.

Отмечается, что такое решение указано в одном из пунктов концепции нацбезопасности Латвии, которую за закрытыми дверями поддержало новое правительство. Министр культуры страны, несмотря на неоднократное подчеркивание мнения о том, что вещание на русском в Латвии необходимо, поддержала новую концепцию.

Седьмой пункт концепции посвящён устранению угроз информационному пространству Латвии. Так, через два года и четыре месяца в стране должны прекратить существование русскоязычные общественные СМИ, среди которых латвийское радио 4 и сама платформа Rus.LSM.

Документ уже отправлен как в сейм (парламент Латвии - прим. ред.), так и в канцелярию президента. Он должен быть принят до 1 октября. Когда этот документ будет поддержан сеймом, он станет обязательным. Политики должны будут руководствоваться им и соблюдать принципы и приоритеты, - заявили в МВД.